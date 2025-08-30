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NE SMETA IM

Buba Corelli na more poveo dvije djevojke s kojima je u vezi

Da bi uštedio novac, Buba Corelli obje je djevojke poveo sa sobom na odmor

Instagram

D. H.

30.8.2025

Sarajevski reper Buba Corelli (35), pravim imenom Amar Hodžić ima dvije službene djevojke, a zanimljivo je da one od početka znaju jedna za drugu. Ova informacija pojavila se u javnosti još 2021. godine, s sada su viđeni svi troje zajedno.

Buba javno provodi vrijeme s obje djevojke, ali u različito vrijeme, pa je i njegovom okruženju to postalo normalno. Međutim, čini se da su se stvari u međuvremenu promijenile, jer sada putuju zajedno.

Nedavno su viđeni na aerodromu kako čekaju let za zajedničko putovanje, što je, osim što je zanimljivo, i ekonomičnije nego da idu na dva odvojena odmora. Fotografije su izazvale brojne komentare na društvenim mrežama: "Jao, sad sam vidio na njihovim profilima stvarno su na nekom odmoru", "Ma nije do novaca nego je mogao samo jedan odmor uzeti", "Pa poštenije je ovako nego da ne znaju jedna za drugu", "Je l' prima i treću?", pisali su obožavatelji.

Buba im udovoljava u svemu

Izvor blizak reperu otkrio je da obje djevojke žive vrlo luksuzno pored njega: "Što im fali? Pored njega obje lijepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, torbe i ništa im ne nedostaje. On brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto fali. Lijepo njemu, lijepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se okolina normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa kao što 90 posto muškaraca ima žene i devojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje djevojke."

# BUBA CORELLI
# REPER
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