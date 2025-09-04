Maskova transrodna kćerka bježi od luksuza: Živim od sopstvenog novca

Iako se čini nemogućim, postoji opcija odrastati kao dijete najbogatijeg čovjeka na svijetu, a izabrati put daleko od luksuza. Najstarija kćerka Ilona Maska (Elon Musk), Vivijan Vilson (Vivian Wilson), otvorila je dušu i iznenadila javnost priznanjem da želi skroman život, a ne pretjerano bogatstvo. No, odnos s ocem igra veliku ulogu u svemu tome.

Naime, ona je javno progovorila o svakodnevnici i njihovom odnosu, naglašavajući da se ne prepoznaje u raskoši koja prati Maska.

U intervjuu za The Cut, Vilson je rekla da dom dijeli s tri cimerke u Los Anđelesu.

- Mogu sebi da obezbijedim hranu i sve što mi je potrebno. U boljoj sam poziciji od mnogih svojih vršnjaka. Ali nemam želju da budem superbogata kao moj otac - rekla je ona te dodala kako planira da se na jesen vrati na koledž i studira strane jezike.