Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NARUŠEN ODNOS

Maskova transrodna kćerka bježi od luksuza: Živim od sopstvenog novca

Vilson je nakon tranzicije odlučila da prekine svaki kontakt s ocem

Vivijan Vilson. Instagram

A. P.

4.9.2025

Iako se čini nemogućim, postoji opcija odrastati kao dijete najbogatijeg čovjeka na svijetu, a izabrati put daleko od luksuza. Najstarija kćerka Ilona Maska (Elon Musk), Vivijan Vilson (Vivian Wilson), otvorila je dušu i iznenadila javnost priznanjem da želi skroman život, a ne pretjerano bogatstvo. No, odnos s ocem igra veliku ulogu u svemu tome. 

Naime, ona je javno progovorila o svakodnevnici i njihovom odnosu, naglašavajući da se ne prepoznaje u raskoši koja prati Maska.

U intervjuu za The Cut, Vilson je rekla da dom dijeli s tri cimerke u Los Anđelesu.

- Mogu sebi da obezbijedim hranu i sve što mi je potrebno. U boljoj sam poziciji od mnogih svojih vršnjaka. Ali nemam želju da budem superbogata kao moj otac - rekla je ona te dodala kako planira da se na jesen vrati na koledž i studira strane jezike.

Elon Mask. AP

Teško zamisliti 

Nakon njenih riječi, u javnosti se pojavila priča da je siromašna, na što je odmah reagovala. 

- Moja mama jeste bogata, a otac je na nivou bogatstva koji je teško zamisliti, ali ja živim od sopstvenig novca. Daleko sam od toga da nemam ništa - objasnila je Vilson. 

Inače, odnos Maska i njegove kćerke već dugo je u centru pažnje javnosti. Vilson je nakon tranzicije odlučila da prekine svaki kontakt s ocem, te ga je često i vrijeđala u javnosti. 

Mask, s druge strane, nije krio svoje negodovanje i taj raskol dodatno je produbio jaz između njih, pretvarajući privatni porodični sukob u globalnu temu.

Time njihova priča zasigurno podsjeća da bogatstvo nije garancija sreće, niti stabilnih porodičnih odnosa.

# ODNOSI
# PORODICA
# KĆERKA
# ELON MUSK
# VIVIAN WILSON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.