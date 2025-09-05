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"ZA SAMO JEDNU NOĆ"

Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''

Danijela Dvornik ovih je dana Brač zamijenila Komižom na Visu

Instagram

D. H.

5.9.2025

Danijelu Dvornik šokirao je prizor koji ju je zateko u njezinoj rodnoj kući.

Danijela Dvornik ovih je dana Brač zamijenila Komižom na Visu, gdje je otputovala kako bi posjetila svoju majku, Žarku Kuljiš.

Boravak u rodnoj kući započeo je mirno i ugodno, no ubrzo se pretvorio u neočekivanu scenu koja se ne viđa svakog dana, a sve je podijelila na društvenim mrežama.

Naime, otkrila je kako je u svoju kuću primila američkog turista koji je ondje proveo tek jednu noć, no i to je bilo dovoljno da za sobom ostavi potpuni nered. Na snimci se mogu vidjeti razbacana posteljina i zavjese, koje je gost odlučio skinuti s prozora. 

# BRAČ
# DANIJELA DVORNIK
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