Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''

Danijelu Dvornik šokirao je prizor koji ju je zateko u njezinoj rodnoj kući.

Danijela Dvornik ovih je dana Brač zamijenila Komižom na Visu, gdje je otputovala kako bi posjetila svoju majku, Žarku Kuljiš.

Boravak u rodnoj kući započeo je mirno i ugodno, no ubrzo se pretvorio u neočekivanu scenu koja se ne viđa svakog dana, a sve je podijelila na društvenim mrežama.

Naime, otkrila je kako je u svoju kuću primila američkog turista koji je ondje proveo tek jednu noć, no i to je bilo dovoljno da za sobom ostavi potpuni nered. Na snimci se mogu vidjeti razbacana posteljina i zavjese, koje je gost odlučio skinuti s prozora.