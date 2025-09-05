Hana Hadžiavdagić uz Thompsonovu pjesmu slavila suprugov rođendan na jahti

Bh. influenserka Hana Hadžiavdagić na društvenim mrežama objavila ke snimke sa proslave suprugovog rođendana Tarika Tabakovića.

Hadžiavdagić je u jednom trenutku je s društvom zapjevala pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo".

Ona je Tariku odlučila prirediti iznenađenje, pa je s toga prijatelje okupila na jahti. Slavlje se nastavilo i u restoranu na otoku Lopudu u Hrvatskoj. Hana mu je poklonila Dior ruksak.

Uz to je kratko poručila: "Mom Tariku, ono što je želio".

Nakon toga na Instagram storyju podijelila je i snimak gdje s društvom pjeva pjesmu kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona.