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Hana Hadžiavdagić uz Thompsonovu pjesmu slavila suprugov rođendan na jahti

Hadžiavdagić je u jednom trenutku je s društvom zapjevala pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo"

Hana Hadžiavdagić - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

5.9.2025

Bh. influenserka Hana Hadžiavdagić na društvenim mrežama objavila ke snimke sa proslave suprugovog rođendana Tarika Tabakovića.

Hadžiavdagić je u jednom trenutku je s društvom zapjevala pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo".

Ona je Tariku odlučila prirediti iznenađenje, pa je s toga prijatelje okupila na jahti. Slavlje se nastavilo i u restoranu na otoku Lopudu u Hrvatskoj. Hana mu je poklonila Dior ruksak.

Uz to je kratko poručila: "Mom Tariku, ono što je želio".

Nakon toga na Instagram storyju podijelila je i snimak gdje s društvom pjeva pjesmu kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Sa proslave rođendana. Screenshot

Riječ je o numeri "Ako ne znaš šta je bilo". Spomenuta pjesma bila je hit u Hrvatskoj ove godine, a bila je i u utrci za Porina - što su mnogi osporavali zbog ličnosti i stavova izvođača.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson u julu je održao rekordni koncert u Zagrebu kojem je prisustvovalo više od pola miliona ljudi. Također, koncert je dospio i u svjetske medije zbog fašističkih i nacionalističkih obilježja koje su nosili mnogi u publici.

# TARIK TABAKOVIĆ
# ROĐENDAN
# HANA HADŽIAVDAGIĆ
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