Kim Kardašijan otvoreno priznala da je proživjela pakao u braku

Kim Kardašijan (Kardashian) postala je prepoznatljiva i po velikoj promjeni stila koju je doživjela kada je započela vezu sa sada bivšim suprugom Kanjeom Vestom (Kanye West). U jednoj epizodi rijalitija "Keeping Up With the Kardashians", prikazan je trenutak kada joj je popularni reper u potpunosti reorganizovao ormar.

Godine 2018, Kim je otvoreno govorila o tom iskustvu.

- Uvijek sam mislila da imam dobar modni ukus… sve dok nisam upoznala svog supruga, koji mi je rekao da mi je stil užasan. Naravno, rekao mi je to na lijep način, ali je ispraznio čitav moj ormar. Imala sam oko 250 pari cipela, a kad smo završili sa selekcijom, ostala su mi samo dva para. Bila sam u suzama - izjavila je Kardašijanka.

Nakon što je u februaru 2021. godine podnijela zahtjev za razvod, Kim se našla pred izazovom da iznova izgradi svoj modni identitet, ovog puta oslanjajući se isključivo na sopstveni osjećaj za stil, u koji, kako je sama rekla, nije imala mnogo samopouzdanja.

U emisiji "The Kardashians", iskreno je govorila o tom periodu.

- Znam prepoznati šta mi se sviđa, ali nikad nisam bila ona koja ima jasnu viziju kada je moda u pitanju - zaključila je.

Kanje bi, kako kaže, imao vrlo konkretne ideje.

- Govorio bi mi kako da mi izgleda kosa, kako da se našminkam. Njegov način izražavanja ljubavi bio je kroz modu. Uvijek sam mu vjerovala kad su takve stvari u pitanju - priznala je Kim.