Kim Kardašijan objavila seksi bikini fotke: Koga briga za pravosudni ispit

Čini se da Kim Kardašijan ne dozvoljava da je bilo šta pokoleba, čak ni pad na kalifornijskom pravosudnom ispitu.

Samo dan nakon što je priznala da nije položila ispit za advokata, 45-godišnja rijaliti zvijezda i osnivačica brenda Skims objavila je niz fotografija u minijaturnom, ukrašenom bikiniju, pozirajući samouvjereno na luksuznom odmaralištu.

Fotografije su, kako se vjeruje, nastale tokom rođendanskog slavlja njene sestre Kendal Džener, koja je 3. novembra proslavila 30. rođendan na privatnoj plaži, uz prisustvo porodice i bliskih prijatelja među kojima su bile i Kim, Kloi, Kajli i naravno, mama Kris Džener.

Dan ranije, Kim je putem Instagram storija saopštila pratiocima da nije položila ispit.

- Pa… Još uvijek nisam advokat. Samo igram veoma dobro obučenog na televiziji - našalila se zvijezda.