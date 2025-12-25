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SLAVNA HRVATICA

Golišava božićna čestitka Ivane Knoll podigla temperaturu na društvenim mrežama

Njene poze i styling izazvali su brojne reakcije, a veliki broj komentara i lajkova još jednom je potvrdio njenu popularnost

Instagram

E. A.

25.12.2025


Ivana Knoll (33), hrvatska influencerica i najpoznatija navijačica, ponovo je zapalila društvene mreže svojom najnovijom objavom. Poznata po provokativnim fotografijama i aktivnom online prisustvu, Ivana je ovaj put odlučila da svojim pratiteljima poželi sretne blagdane na neuobičajen i zavodljiv način.

U svojoj božićnoj objavi podijelila je nekoliko fotografija na kojima pozira u minijaturnom crnom kupaćem kostimu, uživajući u kristalno čistoj vodi. Uz fotografije je napisala: „Happy holidays dolls“, čime je poruka dobila razigran i ličan ton.

Njene poze i styling izazvali su brojne reakcije, a veliki broj komentara i lajkova još jednom je potvrdio njenu popularnost na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ivana Knoll poznata je po sposobnosti da privuče pažnju i publike i medija, često kombinujući zavodljive fotografije s modnim i lifestyle sadržajem. Njene objave redovno izazivaju reakcije i rasprave, a brojne fanove podstiču na interakciju, što je Ivana uspješno iskoristila i tokom blagdanskog perioda.

# IVANA KNOLL
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