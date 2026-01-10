Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: Moj tata je imao tešku bolest

U emotivnom videu koji prikazuje isječke njenih različitih životnih faza, od suza i iscrpljenosti do trenutaka sreće, vježbanja i putovanja, Ella je bez uljepšavanja pokazala kako izgleda borba za mentalno zdravlje.

Otvoreno je progovorila o vlastitom iskustvu s psihoterapijom, odlasku kod psihijatra i mentalnim izazovima, podijelivši s pratiocima vrlo intimne detalje svog puta prema mentalnom blagostanju.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influenserki, Ella Dvornik, svojom posljednjom objavom na Instagramu pokrenula je lavinu reakcija i važan razgovor o temi koja je kod nas još uvijek često tabu.

Uz video je podijelila i detalje svog dvogodišnjeg iskustva s psihoterapijom, nakon čega je potražila pomoć psihijatra, što se za nju pokazalo boljim odabirom.

- Već sam govorila o tome kratko na YouTubeu u jednom videu. Ali čisto da ponovim za one koji nisu gledali. Na psihoterapije sam išla dvije godine i onda sam imala pauzu prije nego sam otišla baš kod psihijatra. Meni je više odgovarao psihijatar nego psihoterapeut, ali puno ljudi je baš obrnuto, nadam se da ćete naći što vam odgovara - napisala je Ella u opisu objave.

Posebno je naglasila važnost podrške, apelujući na sve da ne odgovaraju svoje prijatelje od traženja pomoći.

- A ako ste kojim slučajem nevjerni Toma – nemojte svoje prijatelje odgovarati od toga ako vam se povjere da im treba jer samo umanjujete njihovo stanje i možete još više štete napraviti - poručila je.

- Inače za one koji ne znaju, nije baš fun fact, moj tata je imao bipolarni poremećaj - otkrila je Ella, dodavši novu, dublju dimenziju svojoj priči i porodičnom naslijeđu.