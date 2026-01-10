Jedna od najljepših žena svijeta zapalila internet vrelim fotografijama sa odmora

Slavna i nekada najplaćenija manekenka Alesandra Ambrosio (Alessandra Ambrosio), koja sa 45 godina i dalje važi za jednu od najljepših i najzgodnijih žena svijeta, trenutno uživa u odmoru u svom rodnom Brazilu, u društvu dečka Baka Palmera.

Kao bivše zaštitno lice Viktorijinih anđela, uspješno prkosi godinama, a svojim zgodnim tijelom svakodnevno izaziva divljenje, čini se da živi punim plućima i uživa u novoj ljubavi.

Na društvenim mrežama podijelila je niz provokativnih fotografija i snimaka s egzotičnog odmora, pozirajući bikiniju i pokazujući svoje savršeno tijelo, dok je pažnju privukao i njen partner, koji se također pohvalio svojim izvajanim mišićima.