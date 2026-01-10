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UŽIVA SA DEČKOM

Jedna od najljepših žena svijeta zapalila internet vrelim fotografijama sa odmora

Kao bivše zaštitno lice Viktorijinih anđela, uspješno prkosi godinama, a svojim zgodnim tijelom svakodnevno izaziva divljenje

Alesandra Ambrosio uživa u Brazilu. Instagram

Dž. M.

10.1.2026

Slavna i nekada najplaćenija manekenka Alesandra Ambrosio (Alessandra Ambrosio), koja sa 45 godina i dalje važi za jednu od najljepših i najzgodnijih žena svijeta, trenutno uživa u odmoru u svom rodnom Brazilu, u društvu dečka Baka Palmera.

Kao bivše zaštitno lice Viktorijinih anđela, uspješno prkosi godinama, a svojim zgodnim tijelom svakodnevno izaziva divljenje, čini se da živi punim plućima i uživa u novoj ljubavi.

Na društvenim mrežama podijelila je niz provokativnih fotografija i snimaka s egzotičnog odmora, pozirajući bikiniju i pokazujući svoje savršeno tijelo, dok je pažnju privukao i njen partner, koji se također pohvalio svojim izvajanim mišićima.

“Moje parče raja”, napisala je Alesandra Ambrosio na Instagramu.

S pravom se smatraju jednim od najzgodnijih slavnih parova, a njihova veza započela je u oktobru 2024. godine.

# ODMOR
# BRAZIL
# ALESANDRA AMBROSIO
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