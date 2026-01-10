Porodica bijesna zbog tajnog vjenčanja: Njeno lice vredi milione, a on još uvijek nema svoju imovinu

Poznata brazilska manekenka Žizel Bundšen ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog modne piste, već zbog privatnih odluka. Njena nedavna udaja za dugogodišnjeg partnera i instruktora džiju-džice, Žoakima Valentea, navodno je izazvala ozbiljnu zabrinutost u krugu porodice, koja strahuje da Žizel u brak nije ušla dovoljno promišljeno – posebno kada je riječ o finansijama.

Porodična upozorenja iza zatvorenih vrata

Izvor blizak porodici otkriva da su članovi porodice otvoreno izrazili sumnju u ovu odluku.

- Upozoravali su je da nije pametno da se uda za čovjeka koji nema imovinu, dok ona vredi stotine miliona - navodi sagovornik.

Iako Valente ima vlastitu školu borilačkih vještina u Majamiju, koju vodi zajedno sa braćom i sarađuje sa poznatim klijentima, njegova javna i finansijska pozicija ne može se uporediti sa statusom jedne od najpoznatijih manekenki svijeta.

Ljubav, tradicija i pritisak

Prema istom izvoru, porodica je smatrala da bi zajednički život bez braka bio razumnije rješenje.

- Savjetovali su joj da samo žive zajedno. Ali između njegovog insistiranja i njenog tradicionalnog pogleda na porodicu, uz činjenicu da imaju dijete, osjećala je da je brak logičan korak - tvrdi izvor.

Predbračni ugovor koji ne uliva sigurnost

Iako brak prati i predbračni ugovor, on, prema tvrdnjama izvora, ne pruža zaštitu kakvu je porodica očekivala.

- Ugovor postoji, ali ima rupe. U slučaju razvoda, Žoakim bi mogao da dobije finansijsku nadoknadu - navodi se.

Za porodicu koja je svjesna razmjera Žizelinog bogatstva, to navodno nije nivo sigurnosti kakav su priželjkivali.

Imperija vrijedna 400 miliona dolara

Žizel Bundšen godinama važi za jednu od najplaćenijih manekenki svijeta. Prema procjenama, njeno bogatstvo iznosi oko 400 miliona dolara. Još 2000. godine potpisala je tada najveći manekenski ugovor u historiji – petogodišnji aranžman sa Viktorijinim anđelima vrijedan 25 miliona dolara.

Tokom karijere sarađivala je sa brendovima kao što su Šanel, Panten, Andarmur, Epl i IWC, a imala je i vlasničke udele u linijama donjeg veša i obuće.

Žizel je poznata po snažnoj vezi sa porodicom. Bliska je sa ocem Vladimirom i pet sestara – Rakel, Grazijelom, Gabrijelom, Rafaelom i bliznakinjom Patricijom.

- Moja porodica je sve za mene, a moje sestre su moje najbolje prijateljice, čak i kada se ne slažemo - izjavila je ranije za magazin "People".

Njena majka Vanja preminula je u januaru 2024. godine u 75. godini, nakon borbe sa teškom bolešću.

Novi početak poslije razvoda

Podsjetimo, Žizel se razvela od slavnog NFL igrača Toma Brejdija 2022. godine. Iz tog braka ima dvoje djece – sina Bendžamina (16) i kćerku Vivijen (13).

Predstavnici Žizel Bundšen i Žoakima Valentea nisu željeli da komentarišu ove navode, ali je jasno da je nova životna faza slavne manekenke pod lupom – ne samo javnosti, već i onih kojima je najbliža.