Ella Dvornik objavila dosad neviđene fotografije s ocem Dinom pa poručila: "Fotkale ljubavnice"

Iako je kćerka jednog od najvećih domaćih muzičara svih vremena, Ella Dvornik izgradila je vlastiti put do uspjeha i nikada nije ostala u njegovoj sjeni. Danas važi za jednu od najpopularnijih influencerica u Hrvatskoj, a samo na Instagramu prati je više od pola miliona ljudi. Upravo na toj društvenoj mreži ovih dana prisjetila se svog oca, neprežaljenog „kralja funka“ Dina Dvornika.

Uz do sada neviđene fotografije nje i oca, Ella je uz dozu humora napisala:

– Ovo je ona klasična priča gdje nikad nema slike s mamom i djetetom, nego ispada da su svi očevi bili samohrani roditelji – našalila se, a zatim dodala: – Fotografisale ljubavnice.