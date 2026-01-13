Ella Dvornik objavila dosad neviđene fotografije s ocem Dinom pa poručila: "Fotkale ljubavnice"

Iako je kćerka jednog od najvećih domaćih muzičara svih vremena, Ella Dvornik izgradila je vlastiti put do uspjeha i nikada nije ostala u njegovoj sjeni. Danas važi za jednu od najpopularnijih influencerica u Hrvatskoj, a samo na Instagramu prati je više od pola miliona ljudi. Upravo na toj društvenoj mreži ovih dana prisjetila se svog oca, neprežaljenog „kralja funka“ Dina Dvornika.
Uz do sada neviđene fotografije nje i oca, Ella je uz dozu humora napisala:
– Ovo je ona klasična priča gdje nikad nema slike s mamom i djetetom, nego ispada da su svi očevi bili samohrani roditelji – našalila se, a zatim dodala: – Fotografisale ljubavnice.
Objava je izazvala brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima pisali: „Predivne fotografije“, „Poseban, kao Ella“, „Nenadoknadiv gubitak“, „Tata ti je bio kralj“.
Podsjetimo, Ella je jedino dijete Dina i Danijele Dvornik. Roditelji su je dobili godinu dana nakon vjenčanja, u decembru 1990. godine. Dino Dvornik preminuo je 7. septembra 2008. u 44. godini života.
Danijela Dvornik je u jednom intervjuu priznala da u Elli često prepoznaje Dina, posebno zbog njenog smisla za humor.
– Ponekad sam mama koja misli da još uvijek ima uticaj, a ponekad smo prijateljice. Najljepše je to što se znamo zajedno smijati do suza. Imamo taj porodični humor i od najgore situacije znamo napraviti komediju. Tada u Elli vidim Dina. Kada sam ljuta, kritikujem je, nisam majka koja stalno uzdiže svoje dijete. Ljubav nije sto puta dnevno reći „volim te“, već ponekad biti i kritičan. Život te ne mazi, nego te jača – rekla je Danijela.
Ella je danas i sama majka dvije kćerke, Balie i Lumi, koje je dobila u braku s Charlesom Pearceom. Njih dvoje već neko vrijeme nalaze se u procesu razvoda.