Kajli Džener (Kylie Jenner) zvanično je promijenila ime sinu i to 16 mjeseci nakon njegovog rođenja.

Starleta i njen partner Trevis Skot svog nasljednika su najprije nazvali Volf, ali su se predomislili i promijenili ga u Er u martu 2022. godine.

Sada su to uradili i putem zakona.

- Jednostavno se nismo osjećali kao da je to on. Ime našeg sina nije više Vulf. Samo sam htjela to da vam javim zato što sad svuda viđam ime Vulf - rekla je Kajli.