Dženifer Lopez (Jennifer) objavila je spot za pjesmu "Can't Get Enough", a njeni fanovi su oduševljeni.

Osim što hvale pjesmu jer, kako pišu, zvuči kao njeni hitovi s početka 2000-ih, mnogi se ne mogu načuditi koliko J.Lo (54) dobro izgleda.

Kroz spot izmijenila nekoliko izazovnih kombinacija, od kojih je bilo vrlo provokativnih outfita. U jednoj sceni se valja po krevetu samo u poluprozirnom ogrtaču, a scena o kojoj svi pričaju je ona u kojoj se u bikiniju spušta niz uže.