Dženifer Lorens na premijeri filma pokazala trudnički stomak

Oskarovka i američka glumica Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) prisustvovala je premijeri filma "Bread And Roses" u Los Anđelesu (Angelesu), pojavivši se u elegantnoj crnoj haljini kojom je istaknula trudnički trbuh.

Podsjetimo, Lorens je trudna sa drugim djetetom. Glumica već ima dvogodišnjeg sina Sia (Cya) s mužem Kukeom Maronijem (Cookeom Maroneyjem), a ovaj par se vjenčao u oktobru 2019. u dvorcu Belkurt (Belcourt) na Rod Ajlendu (Rhode Islandu).

Dosad je Lorens bila najpoznatija po svojim glumačkim ulogama, od Oscarom nagrađenih filmova poput „U dobru i zlu“ do velikih hitova poput „Igara gladi“.

Sada istražuje karijeru i ispred i iza kamere, s posebnim naglaskom na dokumentarce koji se bave ženskim pitanjima i širim društvenim temama, a proizvodi ih njena kompanija Excellent Cadavear.

Na dokumentarcu o talibanima „Bread and Roses“ je radila u tajnosti. „Bread and Roses“ je dokumentarac o tri žene koje žive u ratom razorenoj regiji. Prikazuje kako se njihovi životi mijenjaju nakon što 2021., poslije pada vlade, vlast u Afganistanu preuzmu talibani. Iako su se mnogi građani pokušali pobuniti protiv toga, talibani su brzo preuzeli kontrolu i nametnuli stroga vjerska pravila, koja uključuju isključivanje žena iz mnogih aspekata javnog života, poput obrazovanja.

S obzirom na to da je većina sveučilišta i škola zatvorila vrata za žene, one koje su ostale pokušale su protestovati i osnovati tajne škole. „Bread and Roses“ uključuje snimke žena koje uče u podrumu bez prozora, a jedan snimak prikazuje ženu koja se hrabro sukobljava s policijom. Dokumentarac se fokusira na svakodnevicu ovih žena dok se prilagođavaju novom životu u Kabulu.

Afganistanska rediteljica Sara Mani (Sahra) uspjela je dokumentovati mučne sedmice nakon kolapsa demokratije u zemlji, a Lorens i Siaroči (Ciarrocchi) su preuzele uloge producentica.