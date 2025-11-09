Izronit će stari za one što ga vole: Kako su Fazla, Kemo i Tifa otpjevali hit prije 21 godinu

Prije tačno 32 godine snage HVO-a srušile su Stari most u Mostaru, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Povodom godišnjice ovog tragičnog događaja, društvenim mrežama ponovo se dijeli snimak s otvorenja obnovljenog mosta 2004. godine, kada su nastupili poznati bh. muzičari Tifa, Fazla i Kemal Monteno.

Na svečanom otvorenju, održanom u julu 2004., trojac je izveo pjesmu Stari u vedroj atmosferi, pred pet predsjednika država, članove kraljevskih porodica i brojne predstavnike međunarodnih organizacija. Njihov nastup posebno je oduševio građane Mostara, koji su s ponosom i emocijama pratili događaj.

Pjesma Stari, čiji je autor Zlatan Fazlić Fazla, bila je simbolična poruka da će most ponovo spajati dvije obale Neretve i postati znak zajedništva i obnove.

Stari most, remek-djelo osmanske arhitekture, srušen je 9. novembra 1993. godine u 10 sati i 16 minuta, što je zauvijek promijenilo lice Mostara i postalo jedno od najtežih ratnih sjećanja u Evropi. Njegova obnova 2004. godine vratila mu je status simbola prkosa, povratka i trajne povezanosti, a ubrzo nakon toga uvršten je i na UNESCO-ovu listu svjetske baštine.