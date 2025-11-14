Drama u zagrebačkom klubu: Stela Rade prekinula Senidin koncert zbog hitne situacije

Neočekivani dramatični trenutak obilježio je nedavni nastup Senide u jednom zagrebačkom klubu, kada je usred koncerta na scenu iznenada izletjela Stela Rade, pobjednica šoua "Tvoje lice zvuči poznato".

Razlog, njezinoj majci, Lidiji Rade, koja je stajala u prvom redu, iznenada je pozlilo.

Stela je, vidno uspaničena, pokušala dozvati pomoć te prekinula Senidin nastup. Prema riječima svjedoka, u prvom trenutku nastao je potpuni haos: zaštitari su pomislili da je riječ o obožavateljici koja pokušava doći do pjevačice, pa su reagirali rutinski i krenuli prema Steli kako bi je maknuli s pozornice.

Tek tada je postalo jasno da se radi o hitnoj situaciji, a Senida je prekinula pjesmu te izravno uputila zaštitare i osoblje gdje se žena nalazi.

- Slušajte me, ovdje dolje. Provjerite odmah - kazala je Senidah te unesrećenoj gospođi poručila da popije malo vode.

Publika je ostala u šoku dok su zaštitari i osoblje kluba hitno reagirali i otišli do Steleine majke, koja je bila vidno loše. Stela je s pozornice odmah otrčala do nje.

Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, Senida je smirila publiku, zahvalila na razumijevanju i nastavila koncert.

Stela se nakon svega oglasila na društvenoj mreži Instagram te je uz video nje i majke dok uživaju na koncertu poručila: "Volim te mama Lidija, tek ćemo mi svašta".