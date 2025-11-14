Šakira se na premijeri filma "Zootopia 2" pojavila u pratnji sinova

Slavna pjevačica Šakira (Shakira) sinoć se pojavila na losanđeleskoj premijeri filma „Zootopia 2“, a društvo su joj pravili njezini sinovi, Milan i Saša (Sasha).

Za ovu svečanu priliku Šakira i njeni sinovi nosili su odjeću dizajniranu od strane Stelle McCartney, što je dodatno naglasilo njihov upečatljiv izgled na crvenom tepihu.

Osim povratka ulozi, Shakira je za film snimila i novu originalnu pjesmu pod nazivom Zoo, uz koju je objavljen i prateći muzički spot. Time je još jednom potvrdila svoju ulogu u muzičkom dijelu franšize, kojoj se publika s mnogo entuzijazma vraća.

Šakirini sinovi bili su joj pratnja i ranije ove godine, kada je osvojila Grammy za najbolji latino pop album za izdanje „Las Mujeres Ya No Lloran“. Tada ih je na pozornici zagrlila nakon što joj je nagradu uručila Dženifer Lopez (Jennifer Lopez).