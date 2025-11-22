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Marina Visković snimila spot u crkvi, pa izazvala burne reakcije na mrežama: "Odakle joj pravo?"

Spot za „Sporednu ulogu“ za samo tri dana dospio je u trending

Marina Visković. Instagram

S. S.

22.11.2025

Marina Visković nije očekivala da će spot za njenu novu pjesmu „Sporedna uloga“ izazvati toliku pažnju. Nakon što su se danima komentarisale scene hapšenja iz videa, na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je dio ekranizacije sniman u katoličkoj crkvi.

Korisnici mreže X počeli su postavljati pitanja poput: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi?", zbog čega se razvila rasprava o tome da li je prikladno snimati muzički spot u svetom prostoru.

Spot za „Sporednu ulogu“ za samo tri dana dospio je u trending i dobio mnogo pozitivnih komentara, iako ima i onih kojima se ne dopada što je spot sniman u crkvi.

Reditelj spota Filip Nadaski za Grand je potvrdio da je spot snimak u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, da je dobio dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom.

- Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtjev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje. Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želio. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, sa dozom drame koja odgovara energiji pesme. Korištenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta - rekao je.

# SPOT
# MARINA VISKOVIĆ
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