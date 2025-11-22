Marina Visković snimila spot u crkvi, pa izazvala burne reakcije na mrežama: "Odakle joj pravo?"

Marina Visković nije očekivala da će spot za njenu novu pjesmu „Sporedna uloga“ izazvati toliku pažnju. Nakon što su se danima komentarisale scene hapšenja iz videa, na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je dio ekranizacije sniman u katoličkoj crkvi.

Korisnici mreže X počeli su postavljati pitanja poput: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi?", zbog čega se razvila rasprava o tome da li je prikladno snimati muzički spot u svetom prostoru.

Spot za „Sporednu ulogu“ za samo tri dana dospio je u trending i dobio mnogo pozitivnih komentara, iako ima i onih kojima se ne dopada što je spot sniman u crkvi.

Reditelj spota Filip Nadaski za Grand je potvrdio da je spot snimak u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, da je dobio dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom.