Kad se svijet ujedini sevdahom: Divanhana predstavlja "Domovinu"

Divanhana predstavlja novu pjesmu i prateći videospot pod nazivom “Domovina”, emotivnu muzičku kompoziciju koja je nastala kao zajedničko djelo hiljada ljudi iz cijelog svijeta.

Doprinos publike

Ova pjesma, prožeta snažnim porukama pripadnosti, mira i zajedništva, ujedno je i drugi singl sa njihovog novog studijskog albuma Radio Sevdah. U pjesmi “Domovina” sevdah bend je, kao muzički lajtmotiv, koristio citat iz tradicionalne pjesme “Bosno moja, divna mila”, a upravo taj motiv oplemenjen je hiljadama glasova koji su pristigli iz svih dijelova planete.

Svoj doprinos dali su ljudi različitih religijskih i nacionalnih opredjeljenja, stvarajući bezvremenski zajednički hor u kojem su objedinjene poruke pripadnosti, zajedništva, mira i slobode.

U realizaciji pjesme učestvovala je publika koja je posjećivala koncerte Divanhane širom regije, od Beograda, Zagreba i Podgorice, preko Sarajeva, do Ljubljane. Dodatno, vokalni ansambli iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine svojim su glasovima oplemenili ovu kompoziciju.

Na koncu, hiljade glasovnih poruka pristiglih iz cijelog svijeta utkane su u “Domovinu”, čineći je jedinstvenim muzičkim svjedočanstvom globalnog zajedništva.

- Najprije smo željeli snimiti publiku tokom naših koncerata. Nakon toga smo se obratili profesionalnim horskim i vokalnim ansamblima iz BiH, s kojima je ostvarena istinski nadahnjujuća saradnja jer smo uživali tokom procesa snimanja družeći se s ljudima različitih uzrasta i žanrovskih opredjeljenja širom naše zemlje. Hvala im na divnom iskustvu. Posljednji korak bio je poziv na društvenim mrežama: željeli smo podstaći još širi društveni angažman i zamoliti ljude da nam pošalju snimak jednog dijela pjesme ‘Bosno moja, divna mila’ – njihov vlastiti glas, njihov lični doprinos. Na kraju, u našoj Domovini koja želi da nas podsjeti na to ko smo, odakle potičemo, čemu nas duša doziva i šta nas to danas povezuje, okupili smo hiljade i hiljade glasova ljudi iz cijelog svijeta. Svakom od njih zahvalni smo pojedinačno, na podršci, povjerenju i ogromnoj ljubavi koju su utkali u ovu pjesmu - rekla je Selma Droce.