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PROŽETO LJUBAVLJU I MIROM

Kad se svijet ujedini sevdahom: Divanhana predstavlja "Domovinu"

Korišten i citat iz tradicionalne pjesme "Bosno moja, divna mila"

Scena iz spota. Društvene mreže

A. P.

25.11.2025

Divanhana predstavlja novu pjesmu i prateći videospot pod nazivom “Domovina”, emotivnu muzičku kompoziciju koja je nastala kao zajedničko djelo hiljada ljudi iz cijelog svijeta. 

Doprinos publike

Ova pjesma, prožeta snažnim porukama pripadnosti, mira i zajedništva, ujedno je i drugi singl sa njihovog novog studijskog albuma Radio Sevdah. U pjesmi “Domovina” sevdah bend je, kao muzički lajtmotiv, koristio citat iz tradicionalne pjesme “Bosno moja, divna mila”, a upravo taj motiv oplemenjen je hiljadama glasova koji su pristigli iz svih dijelova planete.

Svoj doprinos dali su ljudi različitih religijskih i nacionalnih opredjeljenja, stvarajući bezvremenski zajednički hor u kojem su objedinjene poruke pripadnosti, zajedništva, mira i slobode.

U realizaciji pjesme učestvovala je publika koja je posjećivala koncerte Divanhane širom regije, od Beograda, Zagreba i Podgorice, preko Sarajeva, do Ljubljane. Dodatno, vokalni ansambli iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine svojim su glasovima oplemenili ovu kompoziciju.

Na koncu, hiljade glasovnih poruka pristiglih iz cijelog svijeta utkane su u “Domovinu”, čineći je jedinstvenim muzičkim svjedočanstvom globalnog zajedništva.

- Najprije smo željeli snimiti publiku tokom naših koncerata. Nakon toga smo se obratili profesionalnim horskim i vokalnim ansamblima iz BiH, s kojima je ostvarena istinski nadahnjujuća saradnja jer smo uživali tokom procesa snimanja družeći se s ljudima različitih uzrasta i žanrovskih opredjeljenja širom naše zemlje. Hvala im na divnom iskustvu. Posljednji korak bio je poziv na društvenim mrežama: željeli smo podstaći još širi društveni angažman i zamoliti ljude da nam pošalju snimak jednog dijela pjesme ‘Bosno moja, divna mila’ – njihov vlastiti glas, njihov lični doprinos. Na kraju, u našoj Domovini koja želi da nas podsjeti na to ko smo, odakle potičemo, čemu nas duša doziva i šta nas to danas povezuje, okupili smo hiljade i hiljade glasova ljudi iz cijelog svijeta. Svakom od njih zahvalni smo pojedinačno, na podršci, povjerenju i ogromnoj ljubavi koju su utkali u ovu pjesmu - rekla je Selma Droce.

Tradicijska muzika

Kroz ovu pjesmu Divanhana još jednom potvrđuje svoju posvećenost afirmaciji tradicijske muzike.

- Kroz sve ove godine koliko Divanhana postoji, naša najdublja veza s publikom uvijek se stvarala kroz muziku, onu tradicijsku, koja pripada svakome ko je osjeća svojom. Upravo iz tog osjećaja zajedništva rodila se želja da zabilježimo energiju svih tih divnih ljudi koji dolaze na naše koncerte, da je na neki način ovjekovječimo i podarimo joj prostor i u našim srcima i u našem stvaralačkom izrazu - dodaje Droce.

Prateći videospot, svojevrsna vizuelna razglednica Bosne i Hercegovine, slavi bogatstvo prirodnih ljepota te kulturno-historijskog naslijeđa naše zemlje. Realizaciju potpisuje dugogodišnji saradnik benda Sallex Perić, u saradnji s produkcijskom kućom MONO Digital.

Video vješto spaja dokumentarnu toplinu i umjetničku imaginaciju, pretvarajući svaki kadar u pažljivo oblikovanu posvetu ljepotama Bosne i Hercegovine. U vremenu globalnih podjela i sve izraženije društvene otuđenosti, Divanhana kroz “Domovinu” donosi snažan muzički projekat koji afirmira zajedništvo, mir i slobodu, evocirajući duh nekadašnjeg Radija Sarajevo.

Na samom kraju, vrijedi spomenuti i da album "Radio Sevdah", s kojeg dolazi pjesma “Domovina”, već bilježi izvanredne rezultate. Prepoznat je kao izuzetno relevantan u savremenom svjetskom kontekstu, a u prvom mjesecu od objave zauzeo je prvo mjesto na listi vodećih evropskih radijskih autora world music programa – WMCE kao i mjesto među top 10 umjetnika na list Transglobal World Music Chart.

Album "Radio Sevdah" dostupan je na svim vodećim streaming platformama. 

# PJESMA
# DIVANHANA
# SEVDAH
# BIH
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