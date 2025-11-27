Mirza Selimović otkrio nepoznate detalje saradnje sa Sašom Popovićem: Kad god sam imao problem on je bio tu

Mirza Selimović je u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović govorio o saradnji sa nekadašnjim direktorom i osnivačem "Granda" Sašom Popovićem, prisjećajući se važnih momenata koji su obilježili početak njegove karijere.

Kao neko kome je takmičenje "Zvezde Granda" potpuno promijenilo život, Selimović je imao samo riječi hvale za Popovića, ističući da mu je bio velika podrška.

- Bili smo u jako dobrim odnosima, mislim da me je on baš cijenio i volio, i ja sam njega. Par puta mi je rekao: "Kad mi dođe neko kulturan i ko zna šta hoće i na koji način traži, dao bih mu sve". Tako mi je rekao, a kad god sam imao neki problem koji je trebao da se riješi, na njegova sam vrata kucao. To je bilo par puta, sreća nije nešto puno. Jednom je bio veći, jednom manji problem, on je oba puta riješio problem - rekao je Mirza.

Dodao je da je Popović uvijek bio spreman da posluša i posavjetuje:

- Kad god je trebalo da se čujemo, da me savjetuje, on je bio tu. Sve najljepše mogu da kažem o Saši i o njegovoj podršci svima nama.“

Selimović se prisjetio i razgovora koji su vodili povodom pjesme "Boliš me", koja je kasnije postala veliki hit.

- Kada sam došao kod njega sa pjesmom ‘Boliš me’, on mi je rekao da snimim brzu pjesmu. Nije volio balade, to sam tek kasnije shvatio. To nije bilo u vezi te pjesme, nego je on svima to govorio zbog pjesme - zaključio je Mirza.