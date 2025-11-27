Šejla Zonić hitom Halida Bešlića rasplakala Beograđane

Šejla Zonić priredila je je neočekivani muzički spektakl u Beogradu kada je u jednom poznatom restoranu uzela mikrofon i izvela hit Halida Bešlića.

Prema informacijama, pjevačica je došla u društvu prijatelja, ali je na nagovor prisutnih publike prihvatila da zapjeva. Uz aplauz koji je ispunio prostoriju, Šejla je otpjevala emotivnu baladu "Romanija" Halida Bešlića, a atmosfera se u trenu promijenila.

Gosti restorana su ostali zatečeni, a mnogi nisu mogli sakriti emocije. Prema riječima prisutnih, Šejlin glas u kombinaciji sa nostalgičnim stihovima stvorio je trenutak čistog sevdaha, zbog čega su neki gosti bili vidno dirnuti, dok su pojedini i zaplakali.