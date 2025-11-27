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PRIREDILA SPEKTAKL

Šejla Zonić hitom Halida Bešlića rasplakala Beograđane

Uz aplauz koji je ispunio prostoriju, Šejla je otpjevala emotivnu baladu "Romanija" Halida Bešlića, a atmosfera se u trenu promijenila

Šejla Zonić. Screenshot

M. Až.

27.11.2025

Šejla Zonić priredila je je neočekivani muzički spektakl u Beogradu kada je u jednom poznatom restoranu uzela mikrofon i izvela hit Halida Bešlića.

Prema informacijama, pjevačica je došla u društvu prijatelja, ali je na nagovor prisutnih publike prihvatila da zapjeva. Uz aplauz koji je ispunio prostoriju, Šejla je otpjevala emotivnu baladu "Romanija" Halida Bešlića, a atmosfera se u trenu promijenila.

Gosti restorana su ostali zatečeni, a mnogi nisu mogli sakriti emocije. Prema riječima prisutnih, Šejlin glas u kombinaciji sa nostalgičnim stihovima stvorio je trenutak čistog sevdaha, zbog čega su neki gosti bili vidno dirnuti, dok su pojedini i zaplakali.


- Nismo očekivali ovako nešto. Cijela sala je utihnula, a onda je njen glas samo presjekao sve oko nas. Bilo je nestvarno - ispričala je jedna gošća.

Kratki nastup završio se gromoglasnim aplauzom, a Šejla se uz osmijeh zahvalila publici i nastavila večeru, ostavljajući prisutne da prepričavaju magičnu atmosferu.

Ovaj neočekivani trenutak još jednom je pokazao da prave emocije ne mogu biti planirane – dogode se onda kada ih najmanje očekujemo.

Emotivni snimak pogledajte ovdje.

# HALID BEŠLIĆ
# ŠEJLA ZONIĆ
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