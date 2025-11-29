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ENERGIČNA ATMOSFERA

Jala Brat i Buba Coreli oduševili publiku na Music Week Festu: Nastupit će i večeras u Skoplju

Dvorana "Jane Sandanski" bila je potpuno ispunjena, a sve karte za njihov nastup su bile rasporodane

Jala Brat i Buba Coreli. Screenshot

A. O.

29.11.2025

Poznati bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Coreli, zabavili su svojim energičnim nastupom publiku na Music Week Festu u Skoplju.

Dvorana "Jane Sandanski" bila je potpuno ispunjena, a sve karte za njihov nastup su bile rasporodane. 

Uz izvanrednu atmosferu koju su priredili publici, napravili su i jedinstven muzički spektakl. Dio atmosfere njihovi fanovi podijelili su na društvenim mrežama, navodeći da je ovo bila noć za pamćenje.

Tokom nastupa izveli su neke od svojih najpoznatijih numera poput: "Tec 9", "Roze suze", "Toronto" i mnoge druge.

Prije njihovog nastupa atmosferu je zagrijala DJ-ica Forora. Jala Brat i Buba Corelli nastupit će i večeras u istoj dvorani.

Inače, Music Week Festival obuhvata više od 10 gradova, a nastupi su podijeljeni u dva poglavlja. Nakon Skoplja, festival se nastavlja u Stuttgartu.

U sklopu "Goat turneje" Jala Brat i Buba Corelli 13. decembra nastupit će u MHP Areni u Stuttgartu, nakon čega slijedi 9. maja naredne godine i nastup u Areni Zagreb.

# SKOPLJE
# JALA BRAT
# BUBA CORELI
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