Jala Brat i Buba Coreli oduševili publiku na Music Week Festu: Nastupit će i večeras u Skoplju

Poznati bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Coreli, zabavili su svojim energičnim nastupom publiku na Music Week Festu u Skoplju.

Dvorana "Jane Sandanski" bila je potpuno ispunjena, a sve karte za njihov nastup su bile rasporodane.

Uz izvanrednu atmosferu koju su priredili publici, napravili su i jedinstven muzički spektakl. Dio atmosfere njihovi fanovi podijelili su na društvenim mrežama, navodeći da je ovo bila noć za pamćenje.