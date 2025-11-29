Jala Brat i Buba Coreli oduševili publiku na Music Week Festu: Nastupit će i večeras u Skoplju

Poznati bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Coreli, zabavili su svojim energičnim nastupom publiku na Music Week Festu u Skoplju.
Dvorana "Jane Sandanski" bila je potpuno ispunjena, a sve karte za njihov nastup su bile rasporodane.
Uz izvanrednu atmosferu koju su priredili publici, napravili su i jedinstven muzički spektakl. Dio atmosfere njihovi fanovi podijelili su na društvenim mrežama, navodeći da je ovo bila noć za pamćenje.
Tokom nastupa izveli su neke od svojih najpoznatijih numera poput: "Tec 9", "Roze suze", "Toronto" i mnoge druge.
Prije njihovog nastupa atmosferu je zagrijala DJ-ica Forora. Jala Brat i Buba Corelli nastupit će i večeras u istoj dvorani.
Inače, Music Week Festival obuhvata više od 10 gradova, a nastupi su podijeljeni u dva poglavlja. Nakon Skoplja, festival se nastavlja u Stuttgartu.
U sklopu "Goat turneje" Jala Brat i Buba Corelli 13. decembra nastupit će u MHP Areni u Stuttgartu, nakon čega slijedi 9. maja naredne godine i nastup u Areni Zagreb.