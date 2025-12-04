Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PJEVAČ

Tarik Stambolić briljira novim singlom "Ja noćas kući ne idem" i otvara novo emotivno poglavlje karijere

Posebnu atmosferu cijeloj priči dao je i spot, koji je režirao Vedad Jašarević, a snimljen je u jedinstvenom ambijentu Narodnog pozorišta Sarajevo

Tarik Stambolić. Ustupljena fotografija

S. S.

4.12.2025

Tarik Stambolić publiku je osvojio novim singlom „Ja noćas kući ne idem“, kojim na upečatljiv način najavljuje svoj novi muzički projekat i jasno pokazuje zreliji, emotivniji pravac svog izraza.

Na pjesmi je radila provjerena i vrhunska ekipa muzičara iz regiona, predvođena Milanom Miletićem i Suadom Jukićem Šuletom, čija imena već godinama garantuju kvalitet i hit potencijal.

– Tarika sam upoznao preko našeg zajedničkog prijatelja i saradnika Suada Jukića – Šuleta. Već pri prvom susretu osjetio sam da je riječ o iskrenom i dobrom čovjeku, ali i o pjevaču koji nosi veliku ljubav prema muzici. Taj osjećaj nam je pomogao da odmah pronađemo zajednički jezik. Pjesme su se nizale prirodno i lako, bez zadrške u emociji. Uporedo s tim, nizale su se i naše duge noći u kafani, gdje smo, pjevajući i naše i tuđe pjesme do zore, dodatno gradili tu energiju. Radujem se skorom izlasku Tarikovih novih projekata jer znam koliko je u njih uloženo truda, talenta i emocije. Ako nastavi ovim putem, uspjeh je neminovan – rekao je Milan Miletić, autor recentnih hitova „Idu dani“ Saše Kovačevića, „24/7“ Peđe Jovanovića, kao i dueta Saše Matića i Jelene Rozge „Ti i ja“.

Za aranžman je bio zadužen Suad Jukić Šule, u čijem studiju „In Takt“ već tri decenije nastaju neka od najznačajnijih izdanja regionalne muzičke scene. Upravo tu su snimani albumi Dine Merlina („Sredinom“), Mladena Vojičića Tife („Kiše jesenje“), Halida Bešlića, Hari Mata Harija, „Divljih jagoda“ i brojnih drugih muzičkih velikana.

Posebnu atmosferu cijeloj priči dao je i spot, koji je režirao Vedad Jašarević, a snimljen je u jedinstvenom ambijentu Narodnog pozorišta Sarajevo.

– Svaka nova pjesma za mene je novi izazov. Kolege koje su imale priliku da je čuju prije premijere imale su samo riječi hvale, ali prava provjera tek slijedi pred publikom. Njihovo mišljenje mi je najvažnije. Nadam se da će ova pjesma biti prekretnica u mojoj karijeri i snažna najava albuma na kojem sam već snimio pet pjesama – poručuje Tarik Stambolić.

Tarik trenutno intenzivno radi na novom albumu, a publika u narednom periodu može očekivati moderan zvuk, snažne emocije i pjesme koje ostaju.

# PJESMA
# TARIK STAMBOLIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.