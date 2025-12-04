Tarik Stambolić briljira novim singlom "Ja noćas kući ne idem" i otvara novo emotivno poglavlje karijere

Tarik Stambolić publiku je osvojio novim singlom „Ja noćas kući ne idem“, kojim na upečatljiv način najavljuje svoj novi muzički projekat i jasno pokazuje zreliji, emotivniji pravac svog izraza.

Na pjesmi je radila provjerena i vrhunska ekipa muzičara iz regiona, predvođena Milanom Miletićem i Suadom Jukićem Šuletom, čija imena već godinama garantuju kvalitet i hit potencijal.

– Tarika sam upoznao preko našeg zajedničkog prijatelja i saradnika Suada Jukića – Šuleta. Već pri prvom susretu osjetio sam da je riječ o iskrenom i dobrom čovjeku, ali i o pjevaču koji nosi veliku ljubav prema muzici. Taj osjećaj nam je pomogao da odmah pronađemo zajednički jezik. Pjesme su se nizale prirodno i lako, bez zadrške u emociji. Uporedo s tim, nizale su se i naše duge noći u kafani, gdje smo, pjevajući i naše i tuđe pjesme do zore, dodatno gradili tu energiju. Radujem se skorom izlasku Tarikovih novih projekata jer znam koliko je u njih uloženo truda, talenta i emocije. Ako nastavi ovim putem, uspjeh je neminovan – rekao je Milan Miletić, autor recentnih hitova „Idu dani“ Saše Kovačevića, „24/7“ Peđe Jovanovića, kao i dueta Saše Matića i Jelene Rozge „Ti i ja“.