Dua Lipa završila "Radical Optimism" turneju: Kakav život, kakva radost

Svjetska pop zvijezda Dua Lipa stavila je tačku na svoju spektakularnu "Radical Optimism" turneju, koja je trajala godinu i po dana, sa finalnim koncertom u Meksiko Sitiju. Od maja 2024. godine, Dua je održala 92 koncerta širom svijeta, oduševljavajući fanove svojim energičnim nastupima i neponovljivim stilom.

Na svom Instagram profilu, Dua Lipa je podijelila emotivnu poruku zahvalnosti.

- Kakav život. Kakva radost. Hvala za najispunjenijih godinu i po - širom svijeta sa najboljima! Hvala Meksiko Sitiju na ljubavi i energiji i što ste nas ugostili tri noći. Zahvalna sam van svake mjere - napisala je Dua Lipa na svom Instagram profilu.