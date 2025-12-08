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SVJETSKA ZVIJEZDA

Dua Lipa završila "Radical Optimism" turneju: Kakav život, kakva radost

Na svom Instagram profilu, Dua Lipa je podijelila emotivnu poruku zahvalnosti

Duap Lipa. Instagram

Dž. M

8.12.2025

Svjetska pop zvijezda Dua Lipa stavila je tačku na svoju spektakularnu "Radical Optimism" turneju, koja je trajala godinu i po dana, sa finalnim koncertom u Meksiko Sitiju. Od maja 2024. godine, Dua je održala 92 koncerta širom svijeta, oduševljavajući fanove svojim energičnim nastupima i neponovljivim stilom.

Na svom Instagram profilu, Dua Lipa je podijelila emotivnu poruku zahvalnosti.

- Kakav život. Kakva radost. Hvala za najispunjenijih godinu i po - širom svijeta sa najboljima! Hvala Meksiko Sitiju na ljubavi i energiji i što ste nas ugostili tri noći. Zahvalna sam van svake mjere - napisala je Dua Lipa na svom Instagram profilu.

Iako je sa završetkom turneje bila ispunjena radošću, pop zvijezda nije mogla da sakrije da joj je teško da procesuira sve što je doživjela.

- Još uvijek "varim", možda će mi trebati malo… Ali za sada, hvala i volim vas mnogo - zaključila je muzička zvijezda.

Iako je turneja sada završena, vjerni fanovi se nadaju da će pjevačica ubrzo najaviti nove projekte i da će njihova ljubav prema njenoj muzici i nastupima nastaviti da raste.

# TURNEJA
# ZVIJEZDA
# DUA LIPA
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