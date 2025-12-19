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SLAVNA PJEVAČICA

Mnogi misle da je rođena u Srbiji, a istina je drugačija: Evo gdje je rođena Vesna Zmijanac

Nikada mi tamo ništa nije bilo teško, uvijek dobijem neku posebnu snagu. To je mjesto gdje sam rođena, gdje me je kolijevka zaljuljala.

Vesna Zmijanac. Društvene mreže

M. Až.

19.12.2025

Malo je pjevačica na regionalnoj sceni koje su obilježile jugoslovensku estradu kao Vesna Zmijanac.

Još od prvih nastupa tokom sedamdesetih godina bilo je jasno da se pred publikom pojavila posebna umjetnica, a već u osamdesetim njen status jednog od najsnažnijih ženskih vokala bio je neupitan. Hitovi su se nizali, dok je Vesna istovremeno gradila imidž koji je i danas izdvaja kao jedinstvenu pojavu na muzičkoj sceni.

Ipak, jedan detalj iz njenog porijekla često iznenadi javnost. Iako mnogi vjeruju da je rođena u Srbiji, istina je da Vesna Zmijanac potiče iz Crne Gore. Pjevačica je rođena 4. januara 1957. godine u Nikšiću, gdje je njen otac u tom periodu radio.

- Slučajno sam rođena u Nikšiću, tata je tamo radio, a mama ga je pratila. Često idem u Nikšić i svaki put imam osjećaj kao da sam se vratila u maminu matericu. Nešto se desi - ispričala je svojevremeno, pa dodala:

- Nikada mi tamo ništa nije bilo teško, uvijek dobijem neku posebnu snagu. To je mjesto gdje sam rođena, gdje me je kolijevka zaljuljala.

# CRNA GORA
# VESNA ZMIJANAC
# NIKŠIĆ
# PJEVAČICA
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