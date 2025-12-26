Ovacije i aplauz dočekali Eminu Jahović: Pjevačica koncert otvorila ovim hitom

Emina Jahović večeras održava svoj koncert u sarajevskom Domu mladih, u okviru regionalne turneje „Svitanje“. Dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta, a pjevačica je na izlasku na scenu dočekana gromoglasnim aplauzom i ovacijama publike.

Sarajevska publika ima priliku uživati u pjesmama s novog albuma „Svitanje“, ali i u najvećim hitovima iz Eminine dosadašnje karijere, koji su obilježili regionalnu pop scenu. Od samog početka koncerta vladala je snažna atmosfera, uz emotivnu reakciju publike.

Koncert u Sarajevu dio je Eminine regionalne turneje, kojom obilježava povratak na veliku scenu i direktan susret s publikom nakon duže pauze.

Emina je koncert počela pjesmom “Dio srca tvog”, a kasnije su se nizali hitovi za hitovima.