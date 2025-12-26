Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOM MLADIH

Ovacije i aplauz dočekali Eminu Jahović: Pjevačica koncert otvorila ovim hitom

Emina Jahović večeras održava svoj koncert u sarajevskom Domu mladih, u okviru regionalne turneje "Svitanje"

Koncert u Domu mladih - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9
Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

26.12.2025

Emina Jahović večeras održava svoj koncert u sarajevskom Domu mladih, u okviru regionalne turneje „Svitanje“. Dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta, a pjevačica je na izlasku na scenu dočekana gromoglasnim aplauzom i ovacijama publike.

Sarajevska publika ima priliku uživati u pjesmama s novog albuma „Svitanje“, ali i u najvećim hitovima iz Eminine dosadašnje karijere, koji su obilježili regionalnu pop scenu. Od samog početka koncerta vladala je snažna atmosfera, uz emotivnu reakciju publike.

Koncert u Sarajevu dio je Eminine regionalne turneje, kojom obilježava povratak na veliku scenu i direktan susret s publikom nakon duže pauze.

Emina je koncert počela pjesmom “Dio srca tvog”, a kasnije su se nizali hitovi za hitovima.

# EMINA JAHOVIĆ
# DOM MLADIH
# SARAJEVO
# KONCERT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.