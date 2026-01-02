Pjevačica Neda Ukraden otkrila šta je sve radila da zadrži mladalački izgled

Iako je u svojoj osmoj deceniji života, Neda Ukraden (75) i dalje važi za jednu od najnjegovanijih i najvitalnijih žena na estradi. Često je pohvaljuju i znatno mlađe kolegice zbog njenog mladalačkog izgleda.

Neda je stekla titulu "najzgodnije bake" zahvaljujući disciplini, posvećenosti i godinama ulaganja u sebe. Pjevačica je nekoliko puta isticala kako veliku pažnju posvećuje ishrani, ali i fizičkoj aktivnosti, koja je ključni dio njenog svakodnevnog života.

Međutim, kao i mnogi ljudi, ni ona nije bila imuna na promjene koje je donijela pandemija, kada je primijetila blago povećanje tjelesne težine. Da bi se vratila svojoj željenoj liniji, Neda je odlučila da primijeni liposukcijsku dijetu, koja je postala popularna među mnogim poznatim ličnostima.

Nedina ishrana u tom periodu bila je fokusirana na proteine, dok je izbjegavala ugljene hidrate i rafinirane šećere. Svaka četiri sata pila je zdrave šejkove, a u njenoj ishrani dominirali su salate i meso.