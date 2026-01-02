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ODUŠEVILA SVE

Evo koliko je koštala novogodišnja haljina Aleksandre Prijović: Nosila je i svjetski poznata manekenka

Za ovu posebnu priliku, Aleksandra je odabrala elegantnu haljinu luksuznog francuskog modnog brenda "Schiaparelli"

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović. PIXSELL

Dž. M.

2.1.2026

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović oduševila je sve prisutne tokom nastupa na dočeku Nove godine u Sava centru. Osim što je atmosferu podigla do usijanja uz izvrsnu muziku i veselo raspoloženje, njena modna kombinacija bila je u centru pažnje.

Za ovu posebnu priliku, Aleksandra je odabrala elegantnu haljinu luksuznog francuskog modnog brenda "Schiaparelli", čija je cijena iznosila 7.200 eura. Haljina je savršeno naglasila njenu vitku liniju, a njen stajling je ostavio publiku u potpunom oduševljenju.

Inače, ovu haljinu nosila je jednom prilikom svjetski poznata manekenka Žizel Bundšen.

Podsjetimo, Aleksandra je u septembru donijela na svijet njihovo drugo dijete - kćerku Ariju, te se ubrzo nakon porođaja vratila poslovnim obavezama. Ona je nedavno ispričala da je vidjela ko su pravi ljudi u njenom okruženju tek kada je ostala u drugom stanju.

Aleksandra Prijović. PIXSELL

- Kada sam saznala da sam trudna 95 posto njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško. Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali poslije svega onako lijepog kada sam trebala da budem najsretnija u životu ja to nisam bila - rekla je između ostalog.

# HALJINA
# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
# NOVA GODINA
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