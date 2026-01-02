Evo koliko je koštala novogodišnja haljina Aleksandre Prijović: Nosila je i svjetski poznata manekenka

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović oduševila je sve prisutne tokom nastupa na dočeku Nove godine u Sava centru. Osim što je atmosferu podigla do usijanja uz izvrsnu muziku i veselo raspoloženje, njena modna kombinacija bila je u centru pažnje.

Za ovu posebnu priliku, Aleksandra je odabrala elegantnu haljinu luksuznog francuskog modnog brenda "Schiaparelli", čija je cijena iznosila 7.200 eura. Haljina je savršeno naglasila njenu vitku liniju, a njen stajling je ostavio publiku u potpunom oduševljenju.

Inače, ovu haljinu nosila je jednom prilikom svjetski poznata manekenka Žizel Bundšen.

Podsjetimo, Aleksandra je u septembru donijela na svijet njihovo drugo dijete - kćerku Ariju, te se ubrzo nakon porođaja vratila poslovnim obavezama. Ona je nedavno ispričala da je vidjela ko su pravi ljudi u njenom okruženju tek kada je ostala u drugom stanju.