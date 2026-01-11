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Kakva dominacija Bosanaca na "Zvezdama Granda": Tri od četiri direktna plasmana u narednu rundu, Tutić prošao kroz baraž

Nijanse su odlučile, no direktno u naredni krug se plasiralo samo njih četvero, a interesantno da je troje od njih iz BiH

Nova emisija. Zvezde Granda

S. S.

11.1.2026

U novom izdanju "Zvezda Granda", koje je emitirano sinoć, takmičiralo se 18 takmičara.

Nijanse su odlučile, no direktno u naredni krug se plasiralo samo njih četvero, a interesantno da je troje od njih iz BiH.

Odlukom žirija u narednoj rundi direktno su se našli: Dženan Glavinić (Živinice), Mario Mijatović (Tuzla), Adi Begić (Kakanj) i Petar Petrović.

U baražu je nastupilo deset takmičara, a odlukom produkcijskog žirija dalje su prošli: Tamara Jovanović, Marija Milošević, Nikolina Todorović, Sandra Janković, Amir Tutić (Bihać) i Anja Aleksić.

# ZVEZDE GRANDA
# DŽENAN GLAVINIĆ
# ADI BEGIĆ
# MARIO MIJATOVIĆ
# AMIR TUTIĆ
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