Kakva dominacija Bosanaca na "Zvezdama Granda": Tri od četiri direktna plasmana u narednu rundu, Tutić prošao kroz baraž

U novom izdanju "Zvezda Granda", koje je emitirano sinoć, takmičiralo se 18 takmičara.

Nijanse su odlučile, no direktno u naredni krug se plasiralo samo njih četvero, a interesantno da je troje od njih iz BiH.

Odlukom žirija u narednoj rundi direktno su se našli: Dženan Glavinić (Živinice), Mario Mijatović (Tuzla), Adi Begić (Kakanj) i Petar Petrović.

U baražu je nastupilo deset takmičara, a odlukom produkcijskog žirija dalje su prošli: Tamara Jovanović, Marija Milošević, Nikolina Todorović, Sandra Janković, Amir Tutić (Bihać) i Anja Aleksić.