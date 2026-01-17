Zapalile scenu "Zvezda Granda": Magdalena podigla nogu na sto žirija i napravila haos

Dvije žive vatre na sceni, kako ih je nazvala Ana Sević, takmičarke Sara Nikolić iz Aninog tima i Magdalena Mladenović iz Đoletovog tima, priredile su pravi audio-vizuelni spektakl na sceni „Zvezda Granda“ i sa razlogom dobile po pet glasova stručnog žirija.

Ono što je interesantno jeste da su obje takmičarke otpjevale po jednu Severininu pjesmu, dok je Magdalena uz istu imala veoma zavodljivu koreografiju, i u jednom trenutku čak podigla nogu na sto žirija, što je oduševilo sve prisutne.

Njen smjeli nastup dopao se i Miligramu, koji je ovaj duel dvije plavuše nazvao savršenim početkom večeri.

Bilo grešaka

– Toliko su donijele radosti, sreće, truda, bilo je grešaka u pjevanju ali ih nisam ni slušao - rekao se Mili.

Đorđe je kao njen mentor odgovorio da će za sljedeći krug spremiti nešto i za Milija, dok je Dara dobacila kroz smijeh da je Severinina pjesma ipak trebalo da bude otpjevana Kebi.

– Ne, Mili je Mili, jedan jedini – dodao je Mili.

Dara Bubamara je nakon odslušanih komentara svojih kolega imala malo šta da doda, ali je poentirala i jednom rečenicom objasnila kako je izgledao Sarin i Magdalenin duel.

– Ja tako zamišljam Zvezde Granda, kao njihove nastupe. Tako se izgleda, ponaša, oblači, i nije bilo nikakve greške – zaključila je Dara.

Naredni krug

Na samom kraju, Voja Nedeljković zamolio je Kebu da da sud o tome koja kandidatkinja je bila „više Severina“, s obzirom da su obje pjevale njene pjesme.

– Lijepo pitanje, i mogu slobodno reći da je to bila Magdalena. Ali to ne znači da je Sara bila loša. Svaka čast obema na energiji, strasti i želji da uspiju – bile su Kebine riječi.

Na kraju, direktoru Šljiviću nije preostalo ništa drugo nego da pusti obje takmičarke u naredni krug.

– Takvi plejmejkeri nam ovdje trebaju – našalio se Goran.