Šmekerski potez: Čola poljubio ruku Slađani Mandić

Zdravko Čolić je sišao među publiku, a tu ga je dočekla Slađana Mandić.
KONCERT U ZETRI
Pjevačica se u jednom trenutku popela i stala pored njega, te su zajedno uživali u nekoliko stihova njegove pjesme
Čola poljubio ruku Slađani Mandić. E. Abaz/Avaz
Zdravko Čolić je sišao među publiku, a tu ga je dočekla Slađana Mandić.
Poznati sarajevski šmeker je još jednom pokazao da je dženlmen, te je Slađani poljubio ruku.
Pjevačica se u jednom trenutku popela i stala pored njega, te su zajedno uživali u nekoliko stihova njegove pjesme.