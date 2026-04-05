Šmekerski potez: Čola poljubio ruku Slađani Mandić

Zdravko Čolić je sišao među publiku, a tu ga je dočekla Slađana Mandić.

Poznati sarajevski šmeker je još jednom pokazao da je dženlmen, te je Slađani poljubio ruku.

Pjevačica se u jednom trenutku popela i stala pored njega, te su zajedno uživali u nekoliko stihova njegove pjesme.