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KONCERT U ZETRI

Šmekerski potez: Čola poljubio ruku Slađani Mandić

Pjevačica se u jednom trenutku popela i stala pored njega, te su zajedno uživali u nekoliko stihova njegove pjesme

Čola poljubio ruku Slađani Mandić. E. Abaz/Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

5.4.2026

Zdravko Čolić je sišao među publiku, a tu ga je dočekla Slađana Mandić.

Poznati sarajevski šmeker je još jednom pokazao da je dženlmen, te je Slađani poljubio ruku.

Pjevačica se u jednom trenutku popela i stala pored njega, te su zajedno uživali u nekoliko stihova njegove pjesme.

# ZDRAVKO ČOLIĆ
# SLAĐANA MANDIĆ
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