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VEČER ZA PAMĆENJE

Zetra u transu: Čola završio i četvrti koncert pred punom dvoranom

Nakon četiri spektakularne večeri, sarajevsku publiku očekuje još jedan koncert, kojim će biti zaokružena ova velika muzička priča u Zetri

Zetra u transu: Čola završio i četvrti koncert - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

5.4.2026

Četvrti koncert Zdravka Čolića u sarajevskoj Zetri je završen, a još jedna noć iza nas potvrdila je zašto ovaj regionalni muzički velikan decenijama traje na samom vrhu.

I ove večeri, prije samog početka, ispred dvorane su zabilježene velike gužve, uz duge redove posjetilaca koji su s nestrpljenjem čekali ulazak na još jedan spektakl.

Tokom koncerta, Čola je nizao hit za hitom, dok je publika uglas pjevala, pretvarajući Zetru u jedinstven prostor emocija, energije i zajedništva.

Nakon četiri spektakularne večeri, sarajevsku publiku očekuje još jedan koncert, kojim će biti zaokružena ova velika muzička priča u Zetri.

# ZETRA
# ZDRAVKO ČOLIĆ
# SARAJEVO
# KONCERT
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