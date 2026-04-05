Džanan Musa poklonio Zdravku Čoliću dres Dubaija

Zdravko Čolić je večeras u Sarajevu održao četvrti od pet zakazanih nastupa u dvorani Zetra, a neposredno prije koncerta košarkaš Džanan Musa uručio mu je dres kluba Dubai.
UOČI KONCERTA
Poseban trenutak sa Zdravkom Čolićem, dobrodošao u porodicu - napisano je u opisu objave
Musa i Čola. Instagram
Zdravko Čolić je večeras u Sarajevu održao četvrti od pet zakazanih nastupa u dvorani Zetra, a neposredno prije koncerta košarkaš Džanan Musa uručio mu je dres kluba Dubai.
Čolić je pozirao sa Džananom Musom, a košarkaški klub i bh. sportista putem Instagrama poželjeli su mu dobrodošlicu.
- Poseban trenutak sa Zdravkom Čolićem, dobrodošao u porodicu - napisano je u opisu objave.