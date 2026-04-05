Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UOČI KONCERTA

Džanan Musa poklonio Zdravku Čoliću dres Dubaija

Poseban trenutak sa Zdravkom Čolićem, dobrodošao u porodicu - napisano je u opisu objave

Musa i Čola. Instagram

M. Až.

5.4.2026

Zdravko Čolić je večeras u Sarajevu održao četvrti od pet zakazanih nastupa u dvorani Zetra, a neposredno prije koncerta košarkaš Džanan Musa uručio mu je dres kluba Dubai.

Čolić je pozirao sa Džananom Musom, a košarkaški klub i bh. sportista putem Instagrama poželjeli su mu dobrodošlicu.

- Poseban trenutak sa Zdravkom Čolićem, dobrodošao u porodicu - napisano je u opisu objave.

# DŽANAN MUSA
# ZDRAVKO ČOLIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.