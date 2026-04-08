Enis Bešlagić progovorio o Jakovu Jozinoviću: Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja

- Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov Jozinović i onda još taj dar zna upotrijebiti na najljepši mogući način širenjem pozitivne energije. Tada sam rekao na takmičenju dok je imao 12 godina sljedeće: 'Ti kao dječak se boriš s djevojčicama koje imaju pjevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše – naveo je Bešlagić.

Bešlagić je podijelio stariji snimak Jozinovićevog nastupa iz RTL-ovog muzičkog takmičenja „Zvjezdice“, iz perioda kada je imao svega 12 godina.

Bh. glumac Enis Bešlagić na svom Instagram profilu osvrnuo se na uspjeh mladog muzičara Jakova Jozinovića.

Prisjetio se i trenutka kada Jozinović nije očekivao maksimalan broj glasova žirija.

- I onda ti Bog da takvu energiju da nas kupiš. Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja – dodao je.

Nakon učešća u „Zvjezdicama“, Jozinović se 2021. godine pojavio i u showu „Supertalent“, gdje je oduševio žiri izvedbom pjesme „Bohemian Rhapsody“, koju je posvetio majci.

U međuvremenu, izgradio je reputaciju regionalnog muzičkog fenomena i stekao veliku popularnost kod publike, a nedavno je najavio i deseti koncert u Sava Centru.