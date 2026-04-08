Enis Bešlagić progovorio o Jakovu Jozinoviću: Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja

Bh. glumac Enis Bešlagić na svom Instagram profilu osvrnuo se na uspjeh mladog muzičara Jakova Jozinovića.
Bešlagić je podijelio stariji snimak Jozinovićevog nastupa iz RTL-ovog muzičkog takmičenja „Zvjezdice“, iz perioda kada je imao svega 12 godina.
- Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov Jozinović i onda još taj dar zna upotrijebiti na najljepši mogući način širenjem pozitivne energije. Tada sam rekao na takmičenju dok je imao 12 godina sljedeće: 'Ti kao dječak se boriš s djevojčicama koje imaju pjevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše – naveo je Bešlagić.