Let 3 o odlasku na Eurosong: Kako stvari stoje, izgleda da smo baš naje*ali

Riječka rock grupa Let 3 je s pjesmom "Mama ŠČ!" sinoć odnijela pobjedu na Dori, tj. hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije.

Oni su se nakon pobjede osvrnuli na nastup. Novinare je interesovalo kako će organizatori Eurosonga u Liverpoolu i BBC reagovati na tekst njihove pjesme, stajling i izvedbu.

- Kako stvari stoje, izgleda da smo baš naje*ali - rekao je Damir Martinović Mrle.

Dodao je da nisu pisali pjesmu za Doru niti Eurosong, nego za Let 3. Zatim je objasnio zašto su se ipak odlučili prijaviti na Doru.

- To je naša tipična pjesma i u jednom trenutku smo osjetili da imamo dobru pjesmu. To je antiratna pjesma i htjeli smo je plasirati na Doru da dođe do šire javnosti - kazao je.