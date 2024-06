Šemsa Suljaković za "Avaz": Moraš biti svjestan rodnog lista

Legenda narodne muzike Šemsa Suljaković (73) odavno se povukla sa scene. Kaže nastupa samo kad je njoj ćeif i radi samo ono što joj se radi.



Upravo se spremala kod familije na put u Švedsku, a dok je pakovala kofere članica legendarnog „Južnog vetra“ govorila je za „Avaz“.

- Upravo se pakujem i odlazim iz čaršije. Ne znam koliko ću ostati, sve zavisi od mog raspoloženja.

Nagodim sebi

Nastupate li uopće?

- Ponekad. Bila sam početkom maja u Švicarskoj i do jeseni ništa. Tako ja to radim. Sebi nagodim. Poželiš da se spakuješ i odeš. To ti je moj život.

Vi ste se napjevali kroz karijeru?

- Ali, bogami, se i relaksiram tada, podigne te ta ljubav, taj narod. Baš me podigne.

Zašto onda ne pjevate češće?

- Ne želim. Ne valja plaho ni da ti je lijepo.

Često idete u Švedsku. Kad odete tamo, nedostaje li Vam Sarajevo?

- Ništa mi ne fali. Ja sebi ugodim gdje god sam. Meni je fino, ništa mi ne fali.

Kontaktirate li s kolegicama, kolegama?

- Vala ne. Kad se sretnemo razmijeni se koja rečenica i to je to. Svako se o sebi zabavio vjerovatno.

Vi ste legenda, mogli biste dvorane puniti?

- Nemam više volje, sve sam to uradila već davno. Ništa mi to toliko ne bi ni značilo. Ne pravim karijeru, što da se stresiram. To je stres. Ipak moraš biti svjestan rodnog lista. Nije mi 20, bogami, da idem.

"Mislim na tebe"

Jeste li u kontaktu s kolegama iz „Južnog vetra“, s Draganom Mirković?

- Čula sam se s Draganom. Zvala sam ja da vidim je li ti tačno za razvod, kontala sam da je možda reklamno. Nažalost, tačno je.

Rekla sam joj: „Nemoj se sekirati, nisi ni prva ni posljednja. Pa šta, nije propao svijet. Budi sretna uz svoju djecu, imaš društvo, nisi sama...“. Radi utjehe neke. Da je ne zeza neki kompleks zbog toga. Nije baš da moraš biti u braku.

Je li Vas poslušala?

- Nisam je više zvala. Samo pošaljem poruku: „Mislim na tebe“, neću da je ispitujem... To je lično njeno, samo pokušavam da sam uz nju, da je podržavam šta god odluči.