Oglasio se Sergej Trifunović povodom smrti muzičke legende: Inspirisat ćeš još mnogo duša

- Napustilo nas je jedno izuzetno ljudsko biće. Kvinsi, počivaj u miru, inspirisat ćeš još mnogo duša. Da, dušo, dolaziš kući. Ova usamljena planeta nije to - napisao je Trifunović.

Džons je bio ključna figura u stvaranju najprodavanijeg albuma Majkla Džeksona, "Thriller", kao i u globalnom hitu "We Are the World", snimljenom za humanitarnu pomoć Africi.

Ova ostvarenja donijela su mu svjetsku slavu i bezbroj priznanja i nagrada.