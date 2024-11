Nova pjevačica Magazina: Andrea Šušnjara mi je dala savjet

Nova pjevačica grupe Magazin, Lorena Bućan sinoć je na predstavljanju u Mintu otkrila kako je donijela odluku da se pridruži bendu, iako kako kaže, nije razmišljala nikada o tome.

- Kad mi je to Tonči spomenuo, bila sam iznenađena. Nisam puno razmišljala, nije mi dugo trebalo da odlučim. Magazin je veliko ime, slušam ga odmalena, to je ikona od benda - kazala je Lorena tokom predstavljanja.

Dodala je da je zahvalna što je dio Magazina i da joj je to velika čast.

Dugo su, naglasila je, odlučivali kako će ju predstaviti javnosti, a Šušnjara joj je dala savjet - da bude svoja.

Lorena se nada da će ju javnost prihvatiti.

- Presing nemam. Stvarno sam sigurna u to. Osjećaj me nikad ne vara. Sto posto sam sigurna da je to to. Jedva čekam ljudima to pokazati - kaže Lorena.

Ne krije da su je bliski prijatelji i porodica podržali.

- Njima je najbitnije da sam ja sretna i zadovoljna – rekla je Bućan.

Tonči i Vjekoslava su je, kako je otkrila, prihvatili kao članicu porodice, a Huljić je rekao okupljenim novinarima da je Lorena bila "jedini izbor".

- Nikad nisam pitala je li iko drugi bio u igri za novu pjevačicu. Ovo se sve desilo u zadnjih par mjeseci, kad sam ja odlučila i od tada traju dogovori. Meni je to u glavi prošlo u roku sekunde - rekla je.

Navodno bi danas trebala izaći prva pjesma s njom.