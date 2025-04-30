Komšije progovorile o Radi Manojlović: Iznenadila nas je, nije kupila stan

Rada Manojlović (39) stalno privlači pažnju medija, jer je interes javnosti za njen život prisutan još od pojavljivanja u "Zvezdama Granda".

Iako je jedna od najtraženijih i najangažiranijih pjevačica, Rada se još uvijek nije skrasila. Srbijanski mediji su posjetili naselje u kojem pjevačica živi sa sestrom Marijom.

– Kad se doselila ovdje, nismo bili oduševljeni. Ovo nije kraj poznat po javnim ličnostima, i mislili smo da nam ne treba neko ko će privlačiti fanove i medije. Zamišljali smo da je stalno prate paparazzi i djeca koja vrište za njom – kroz smijeh priča susjeda Milena, a prenosi Kurir.

Prizemna osoba

– Mislili smo da je to kao na filmu. Međutim, ispostavilo se da je ona skroz pristojna i prizemna osoba. Sve što je bio problem u zgradi, riješila je – odnosno njena sestra Maja, iako su podstanarke. Bila sam iznenađena kad sam saznala da nije kupila stan, nego iznajmila. Priznajem, imala sam predrasude i grdno sam pogriješila.

Djevojke iz susjednog ulaza kažu da često viđaju Radinog novog dečka i da im se sviđa način na koji brine o njoj.

– Pratim njenu karijeru i, iako sam navijala da ljubav s Harisom potraje i završi se brakom, mislim da je ovaj dečko stariji i ozbiljniji. Djeluju skladno, često ide s njom na putovanja, i izgleda da je pored njega procvjetala – priča Anđela, dok Nađa dodaje:

– On je baš zgodan frajer. Možda nije iz njene branše, što je i bolje. Rada je super, uvijek je vidimo u obližnjem kafiću sa njim ili sestrom. Nikad nije odbila slikanje, čak ni kad je neko prekine dok jede, što i nije baš pristojno. Kad se tek doselila, shvatili smo koliko je teško biti javna ličnost – zna doći pospana, u helankama, bez šminke, samo da popije kafu, i onda joj neko priđe da je slika. Ljudi često nemaju osjećaja, stariji joj dijele savjete koje nije tražila.

Život u koferima

Gospođa iz susjedne prodavnice kaže da je viđa u prolazu, ali da uglavnom u nabavku dolaze sestra Maja i Radin dečko.

– One uglavnom naručuju hranu, to se vidi po dostavljačima koji stalno zvone na njihov interfon, ali Maja povremeno svraća u prodavnicu po sitnice. Nekoliko puta je svratio i njen dečko, ali Radu nisam srela – možda izbjegava jer je ljudi stalno zaustavljaju. Kažu da puno radi, stanari pričaju da često ide na nastupe, sređena do uveče, a vraća se rano ujutro. Stalno život u koferima – nije to lako.