Samopouzdanje i sjaj: Tea Tairović priredila šou za pamćenje

Tea Tairović, pjevačica mlađe generacije koja je u posljednjih nekoliko godina ostvarila veliki uspjeh, sinoć je prvi put nastupila u klubu Nacionalna klasa.

Njeni nastupi poznati su po nevjerovatnoj atmosferi jer uspješno spaja pjevanje, energičan ples i sjajnu scensku pojavu.

Na scenu je sinoć stupila u zlatnoj, dekoltiranoj mini haljini koja je savršeno istakla njenu figuru, a cijeli stajling dodatno je blistao zahvaljujući haljini od štrasa i bakarnim svjetlucavim sandalama. Kosu je pustila u blage valove, a s puno samopouzdanja pozirala je okupljenim novinarima.

Kao što je to već postala njena prepoznatljiva praksa, očekuje se da će Tea i ovog puta zapaliti atmosferu, a nije teško pretpostaviti da će muški dio publike ostati bez daha čim se pojavi na bini.