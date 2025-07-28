Albino pred nastup na Desant Festivalu u Jajcu: Publici ćemo prirediti odličan provod i atmosferu

Stjepan Jelica Albino, bh. izvođač i muzički producent, osvojio je publiku širom regiona jedinstvenom i originalnom kombinacijom hip hopa, popa i balkanskog etno zvuka. Voli eksperimentisati sa zvukovima i muzičkim žanrovima, a svakom novom saradnjom pomjera dotad postavljene granice.

Albino je jedna od zvijezdi ovogodišnjeg Desant Festivala u Jajcu. Nastupit će u petak, 1. augusta, na Vrbas Stage-u Desant Festivala, gdje će binu podijeliti sa fenomenalnom Amnom Alajbegović i fantastičnom DJ Fororom.

Rodni grad

Pred nastup u rodnom gradu govorio je o saradnji sa Amnom, ljepotama Jajca, koliko Desant Festival znači za Jajce...

Jajce, koje je svojevrsni geografski centar Bosne i Hercegovine, će 1. i 2. augusta postati i muzički centar naše zemlje, zahvaljujući šestom izdanju Desant Festivala.

Koliko Vama kao nekome ko je iz Jajca znači činjenica da Jajce ima ovakav događaj?

- Ponosan sam na naš grad i smatram da imamo bogatu prirodu i autentične lokacije, idealne za društvene događaje, što se pokazalo veoma dobro proteklih godina. Vjerujem da će u budućnosti sve to biti samo još bolje i posjećenije.

Bit ćete domaćin kolegici Amni Alajbegović na vašem zajedničkom nastupu na Vrbas Stage-u Desant Festivala u Clubu Bayamo u petak, 1. augusta, gdje će vam „podrška“ biti i odlična DJ Forora. Šta možete obećati publici?

Odličan provod

- Drago mi je što dijelim binu sa dvije sjajne mlade umjetnice. Apsolutno sam ubijeđen da ćemo publici prirediti odličan provod i atmosferu, te da ćemo i sami uživati, jer Jajce ima rijetko sjajnu publiku.

Kao rezultat saradnje sa Amnom 2022. je nastala pjesma "Prođi sa mnom Bosnom", koja ima gotovo 20 miliona pregleda na YouTubeu. Planirate li neku novu saradnju?

-“Prođi sa mnom Bosnom” mi je, možda, i najdraži projekat do sada. Drago mi je da su ljudi širom regiona prihvatili naš autentičan hvalospjev, da omladina širi tu ljubav i zajedništvo, te da je pjesma imala pozitivan uticaj. Amna i ja smo super tandem u studiju, tako da ćemo, sigurno, u budućnosti opet “ukrstiti” glasove i energiju.

Na čemu trenutno radite i šta publika može očekivati od vas u narednom periodu?

- Uvijek radim na novim pjesmama, kako svojim, tako i za druge izvođače, među kojima su i najveća imena sa ovih prostora. Uskoro možete očekivati i saradnje izvan granica našeg regiona.

Muzičku karijeru započeli ste 2012. godine. Dosad ste sarađivali s brojnim poznatim imenima iz svijeta muzike, uključujući Teodoru Džehverović, Milicu Pavlović, Edu Maajku, Emu Radujko...

Teške saradnje

S kim je bilo najlakše, a s kim najteže sarađivati?

- Nisam imao neke teške saradnje. Uglavnom, s kim god sam sarađivao, poklopile su se energije i sve je teklo bez problema.

Šta biste svojim kolegama koji dolaze u Jajce preporučili kao “must see” i “must do” u Jajcu?

- Preporučio bih, naravno, da obiđu sve od prirodnih i povijesnih ljepota. Vodopad, stari grad, naša prekrasna, prirodna jezera... Zatim, da probaju tradicionalnu bosansku kuhinju. A za one malo hrabrije, da se spuste i zip line-om niz Vodopad.