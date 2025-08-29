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GLOBALNA SENZACIJA

Sabrina Karpenter o svojim smjelim stihovima: Nasmijat će se čak i najkonzervativniji

Mislim da čak i oni koji se zgražaju mogu poslušati takav album u svojoj samoći, kaže pjevačica

Sabrina Karpenter. Instagram

A. P.

29.8.2025

Sabrina Karpenter (Carpenter) uvjerena je da njeni stihovi mogu zabaviti gotovo svakoga, pa čak i one najkonzervativnije. U isječku iz nadolazećeg intervjua za CBS Mornings, koji je podijeljen u četvrtak, pjevačica je u razgovoru s Gejl (Gayle) King otkrila kako vjeruje da će se i oni koji se užasavaju nad njenom muzikom na kraju ipak nasmijati.

Voditeljica King (70) priznala je 26-godišnjoj Karpenter kako uživa u njenim pjesmama jer su "beskompromisne", no primijetila je i da "postoje neki ljudi koji bi slušali muziku i hvatali se za glavu". "Tačno", složila se pjevačica. 

Nije za svakoga

Iako je isprva izjavila da njen novi album nije za svakoga, brzo se ispravila.

- Ne, ali ja također mislim da čak i oni koji se zgražaju mogu poslušati takav album u svojoj samoći i pronaći nešto što će ih natjerati da se nasmiješe i zahihotaju sami sebi - pojasnila je Karpenter.

King je istaknula kako njena muzika može biti istovremeno "seksualna", "snažna" i "ranjiva", na što je Karpenter objasnila zašto su stihovi ponekad provokativni. 

- Mislim da je to stvar, ponekad ljudi čuju stihove koji su stvarno smjeli ili kažu: 'Ne želim ovo pjevati pred drugim ljudima.' To je kao da je gotovo previše - rekla je pjevačica. 

Sedmi album

Karpenter je u junu na društvenim mrežama najavila sedmi studijski album, "Man's Best Friend". Nekoliko dana prije same najave, objavila je i vodeći singl s albuma, pjesmu "Manchild". Novi album nasljednik je iznimno uspješnog izdanja "Short n' Sweet" iz 2024. godine, na kojem su se našli globalni hitovi poput "Espresso", "Taste", "Please Please Please" i "Bed Chem". Izlazak albuma "Man's Best Friend" zakazan je za petak, 29. avgusta. 

# PJEVAČICA
# MUZIKA
# ZVIJEZDE
# SABRINA CARPENTER
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