Sabrina Karpenter o svojim smjelim stihovima: Nasmijat će se čak i najkonzervativniji

Sabrina Karpenter (Carpenter) uvjerena je da njeni stihovi mogu zabaviti gotovo svakoga, pa čak i one najkonzervativnije. U isječku iz nadolazećeg intervjua za CBS Mornings, koji je podijeljen u četvrtak, pjevačica je u razgovoru s Gejl (Gayle) King otkrila kako vjeruje da će se i oni koji se užasavaju nad njenom muzikom na kraju ipak nasmijati.

Voditeljica King (70) priznala je 26-godišnjoj Karpenter kako uživa u njenim pjesmama jer su "beskompromisne", no primijetila je i da "postoje neki ljudi koji bi slušali muziku i hvatali se za glavu". "Tačno", složila se pjevačica.

Nije za svakoga

Iako je isprva izjavila da njen novi album nije za svakoga, brzo se ispravila.

- Ne, ali ja također mislim da čak i oni koji se zgražaju mogu poslušati takav album u svojoj samoći i pronaći nešto što će ih natjerati da se nasmiješe i zahihotaju sami sebi - pojasnila je Karpenter.