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ARENA ZAGREB

Za Severinin koncert u danu rasprodato gotovo pola kapaciteta dvorane

Radi se o rekordu hrvatskog izvođača kada je u pitanju prodaja ulaznica

Severina najavila koncert u Areni Zagreb. Arhiv

A. P.

29.8.2025

Tek najavljen Severinin koncert u Areni Zagreb izazvao je ogromnu pažnju publike, a to potvrđuje sama činjenica da se u samo jednom danu rasprodalo skoro pola kapaciteta dvorane.

Prema podacima Eventima, radi se i o rekordu hrvatskog izvođača kada je u pitanju prodaja ulaznica za prvi koncert zakazan u Areni. Ono što je također zanimljivo, dok se nerijetko koncerti najavljuju i po pola godine ranije, Severina je koncert u Zagrebu najavila tek nešto više od dva mjeseca ranije, dok je do splitskog koncerta na Gripama, za koji se također bilježi rekordna prodaja, preostalo i manje od dva mjeseca. Ova dva koncerta nastavak su Severinine dvoranske turneje, započete još 2023. godine.

 - Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja proći bez vas? Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevati kao dijete i koji je najljepši na svijetu (Split) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb) - napisala je pjevačica na društvenim mrežama.

# ARENA ZAGREB
# SEVERINA
# KONCERTI
# PJEVAČICE
# DRUŠTVENE MREŽE
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