Trio koji obećava: Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić nastupaju u Skenderiji

Srbijanski pjevač Aca Lukas nastupit će u Sarajevu, u Skenderiji 01. novembra ove godine zajedno sa svojim kolegama pjevačicom Mirom Škorić i Miroslavom Ilićem.

Trio koji obećava zaduženi su za dobru atmosferu i po prvi put nastupit će zajedno na istoj bini.

Kafanska noć u Skenderiji bit će sve osim obične: emotivna, energična, glasna i raspjevana – baš kakva i treba da bude! Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pjesma.

Uživat ćete u nekim od najvećih hitova popularnog trojca, a nova duetska pjesma Ace Lukasa i Mire Škorić “Krik” nema sumnje da će i to veče da bude prava poslastica za sve. Dok će Miroslav Ilić razgaliti sve svojim vanvremenskim hitovima poput “Polomiću čaše od kristala”, “Nije život jedna žena”, “Pozdravi je pozdravi”….. Kao i duetom koji su Miroslav i Aca snimili "Igraj, igraj sve do zore".

Lukas je jedan od najkontroverznijih i najharizmatičnijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni, poznat po svom sirovom vokalu, energičnim nastupima i pesmama koje direktno pogađaju publiku. Karijeru je započeo 90-ih godina kao pjevač u beogradskom klubu “Lukas” po kojem je i dobio umjetničko ime.

Njihov nastup počinje u 21 sat.

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