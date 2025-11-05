Anita Stanojlović progovorila o Filipu i Anđelu: "Filip mi je fokus, a za stare ljubavi nema mjesta"

Anita Stanojlović bila je kod Drveta mudrosti i tom prilikom razgovarala o svom odnosu s Filipom Đukićem, ali se osvrnula i na odnos s Anđelom Rankovićem.

– Super sam, uzbuđena sam. Jako mi je drago što sam opet ovdje, sve u svemu lijepo mi je. Ne uklapam se s ljudima, žene me ne vole i vidim da im smetam, ali mislim da ću se naviknuti na njih, a i one na mene. Nisam ja kriva, to je do njih – rekla je Anita.

– Kakva je situacija s tobom i Filipom? – pitalo je Drvo.

"Stvarno mi se sviđa"

– Niko ne vjeruje da se meni Filip stvarno sviđa. Stvarno mi se sviđa, ali ušla sam sa stavom da neću forsirati, da neću sebe ponižavati i da neću biti utučena djevojka. Danas je rekao da me ne gleda kao ostale djevojke. Tek sam ušla, pustila sam sve lagano, ali se nadam da će nešto da se desi i da ćemo nastaviti naš odnos i vani. Dok sam bila napolju, rekao je da sam ja jedina osoba s kojom bi bio u vezi kad bih ušla i da mene čeka. Ne znam da li opipava teren, ali mislim da je najbolje ne gušiti – pričala je ona.

– Kako si se osjećala kad si nakon toliko vremena na istom mjestu vidjela Anđela? – pitalo je Drvo.

"Ne dam dušmanima da se slade"

– Kad se desila superfinalna zabava, nije mi bilo svejedno. Svaki kutak me vraćao u prošlost. Rekla sam prije nego što sam ušla da ne znam hoću li mu se javiti. Ušla sam sa stavom da ga neću dirati prva, da se neću svađati. Nemam lošu energiju, lopte su spuštene, malo smo popričali, a emocija se nije probudila što se tiče njega, jer da jeste, ne bih mogla sjediti pored njega. Trudim se biti što poštenija s njim, da ga pogledam, popričam, pa da ne bude da ga gledam krišom. Nadam se da se nećemo svađati i da se ne slade dušmani. Filip mi je fokus i željela bih imati odnos s njim, jer se Filip i ja viđamo od februara. Mjesta za stare ljubavi nema. Vrijeme će pokazati, ovo je zatvoren prostor, ali zasad je onako kako sam rekla – nastavila je ona.

– Kojim povodom si došla? – pitalo je Drvo.

– Rođendan mi je i htjela bih ga proslaviti s Filipom, pa ako možemo nas dvoje nešto dobiti da se opustimo – otkrila je Anita.

Drvce joj je zatim poručilo da će ih piće čekati kod sandučića, budući da joj je rođendan.