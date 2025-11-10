Maja i Janjuš dali novu šansu jedno drugom

Rijaliti učesnici i bivši partneri Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš sjeli su ispred paba kako bi sklopili dogovor kako će se ponašati narednih dana. Odlučili su da jedno drugom budu najveća podrška.

Maja i Janjuš, bivši ljubavnici, doveli su gledaoce do suza svojim razgovorom.

– Ne idemo jedno bez drugog nigdje – rekao je Janjuš.

– Kad sam mogla tebi praviti pakao, što ne bih mogla drugima – rekla je Maja.

– Mi smo lagali kad niko nije znao šta znači lagati – rekao je Janjuš.

– Mene su zvali Maja Istina zbog tebe. Kako se ja s tobom ne kladih kad sam znala da si tako labilan muškarac. Rekla sam da pada s**s, nego me Anita zbunila kad je rekla da neće biti utorak djevojka. Računala sam da će se iskulirati malo – rekla je Maja.

– Ti mene zabavaš da su imali ss? – pitao je Janjuš.

– Pitaj ga, tako sam čula – rekla je Maja.

– Mi smo najnormalniji. Zamislite dokle je došlo kad smo ti i ja najnormalniji. Ode u propast, odosmo! – rekao je Janjuš.

– Samo da vidim da te neko dira, haos ću im napraviti – rekla je Maja.

Vraćaju se Maša i Meda

– Vratit će se Maša i Meda na pravi put – rekao je Janjuš.

– Misliš? Hoćeš da se vratimo na prvi put? – pitala je Maja.

– Joj – rekao je Janjuš kroz smijeh.

– Nije ti to loša ideja – rekla je Maja.

– Sjednemo lijepo i popričamo – rekao je Janjuš.

– Šta ako ne uspijemo? – pitala je Maja.

– Dat ćemo sve od sebe – rekao je Janjuš.

– Bit ćemo neuništiva armija – rekla je Maja.

– Stvarno smo neuništivi, šta smo sve prošli, i dalje traje i postoji – rekao je Janjuš.