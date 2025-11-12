On je vjerio, a nakon 10 dana ga prevarila: Haos u Eliti, Bebica van sebe

Bivši zadrugar Nenad Macanović Bebica ne može da se oporavi nakon što ga je vjerenica Teodora Delić prevarila s Filipom Đukićem, samo deset dana nakon što su se vjerili.

Naime, Teodora i Bebica su se nedavno vjerili, ali mu je ona ubrzo vratila prsten i prekinula vezu. Nakon žurke u "Eliti", Teodora je provela veče u društvu Filipa Đukića. Kamere su zabilježile kako se tokom večeri neprestano gledaju i dodiruju, a potom su zajedno završili u izolaciji, gdje su razmjenjivali poljupce ispod pokrivača.

Bebica je, kako prenose mediji, nakon što je saznao za prevaru, doživio emotivni slom i povukao se u dvorište Bijele kuće, gdje je plakao.

Podsjetimo, njihova vjeridba bila je jedan od najkomentarisanijih trenutaka u rijalitiju — Bebica je sve pažljivo isplanirao, a Teodora je tada izgledala presretno. Ipak, njihova romansa očigledno nije potrajala.