Anđelo razvezao jezik o Aniti: Promiskuitetna je, ona mi je najveći blam

Anđelo Ranković je u noći izbacivanja govorio o Aniti Stanojlović, svojoj bivšoj djevojci, koja je u „Eliti 9“ započela vezu s Lukom Vujovićem. Istakao je da je njihov odnos i ranije predviđao, te da se veza desila zbog spleta okolnosti i drugih učesnika.

Komentarišući njihove planove za zajednički život, rekao je da je danas popularno „manifestovanje“ i da je moguće da im se planovi i ostvare. Luki je poželio sreću uz poruku da tek treba da vidi s kakvim će se problemima suočiti, jer smatra da Anitina mirnoća i neljubomora neće dugo trajati, dok je Luka po njegovom mišljenju sklon flertu.

Anđelo je naglasio da je Anita spremna mnogo da trpi, ali da su njen karakter i ego jaki i da će to prije ili kasnije izaći na površinu. Smatra da će Luka morati ozbiljno da pazi kako bi izbjegao konflikte.

Govoreći o Anitinoj prošlosti, rekao je da je ona „ekranizovana“ i da je i sam bio upozoravan da mu takva veza ne treba, ali da joj je vjerovao. Dodao je da mu je sada jasno da su neka upozorenja bila opravdana.

Posebno je bio oštar komentarišući Anitine odnose s više muškaraca u kratkom periodu, ističući da joj je najbitnije da bude poželjna, a ne kako to izgleda s obzirom na to da je majka. Zaključio je da mu je najveći blam u životu bio odnos s njom, ali da se svaka škola plaća.

Na kraju je kratko prokomentarisao i odnos s Kačavendom, rekavši da su prestali da se druže jer smatra da je ona „potpuno pogubljena“.