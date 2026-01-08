Bivši učesnik „Elite“ imao saobraćajnu nesreću: Audi potpuno smrskan

Viktor Željko, bivši učesnik aktuelne sezone „Elite“, sinoć je imao tešku saobraćajnu nesreću iz koje je, na sreću, izašao s lakšim povredama.

Viktor Željko upravljao je svojim crnim Audijem koji se sudario s Golfom u Sremskoj ulici u Bijeljini. Došlo je do teškog sudara, u kojem su on i njegov suvozač zadobili lakše povrede, dok je vozač Golfa prošao s težim povredama.

Učešće u nesreći Viktor je potvrdio i na Instagramu.

- Hvala svima na brizi i porukama. Povrijeđen jesam, ali ništa ozbiljno. Šteta na autu jeste velika, ali sanirat će se - napisao je Viktor na društvenim mrežama.