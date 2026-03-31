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KIM KARDAŠIJAN

Rijaliti zvijezda optužena za fotošop sestrinog lica: Ovako ne izgleda uživo

Drugi su bili još direktniji: “Ne izgledate ovako uživo. Kim, prihvati svoje godine i nesavršenosti. Posebno Kloi”

Kim Kardašijan - Avaz
Kim Kardašijan - Avaz
Kim Kardašijan - Avaz
Kim Kardašijan - Avaz
Kim Kardašijan - Avaz
E. A.

31.3.2026

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan našla se na meti kritika nakon što su je fanovi optužili da je pretjerano uređivala lice sestre Kloi Kardašijan na fotografijama sa putovanja u Japan.

Kim je na Instagramu objavila seriju fotografija sa putovanja u Tokio, gdje je boravila sa troje najmlađe djece, kao i sa sestrom Kloi.

Na jednoj od fotografija, sestre su pozirale ispred automata za hvatanje plišanih igračaka, dok je Kloi držala veliku igračku u rukama.

Međutim, korisnici društvenih mreža brzo su primijetili da Kloino lice izgleda drugačije nego inače, što je pokrenulo lavinu komentara.

- Zašto Kloi izgleda kao da je ubačena fotošopom? Kao da je samo zalijepljena i smanjena da bi bila visine kao Kim - napisao je jedan korisnik na Reditu.

Drugi su bili još direktniji: “Ne izgledate ovako uživo. Kim, prihvati svoje godine i nesavršenosti. Posebno Kloi”.

Pojedini fanovi su komentarisali da Kloino lice izgleda čudno, dok su drugi ukazali na pretjeranu obradu fotografija.

Uprkos kritikama, sestre su nastavile da uživaju u boravku u Japanu, gdje su vrijeme provodile sa porodicom i prijateljima.

Kim je tokom putovanja viđena i sa navodnim partnerom, vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom, sa kojim je fotografisana kako šeta Tokijom.

# KIM KARDAŠIJAN
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