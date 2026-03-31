Rijaliti zvijezda optužena za fotošop sestrinog lica: Ovako ne izgleda uživo

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan našla se na meti kritika nakon što su je fanovi optužili da je pretjerano uređivala lice sestre Kloi Kardašijan na fotografijama sa putovanja u Japan.

Kim je na Instagramu objavila seriju fotografija sa putovanja u Tokio, gdje je boravila sa troje najmlađe djece, kao i sa sestrom Kloi.

Na jednoj od fotografija, sestre su pozirale ispred automata za hvatanje plišanih igračaka, dok je Kloi držala veliku igračku u rukama.